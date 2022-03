Emil Rengle șochează și îi ia apărarea lui Zmărăndescu după ce l-a făcut praf pe Marian Drăgulescu la Survivor. Cum se comportă, de fapt, în tabăra Faimoșilor

După ce Cătălin Zmărăndescu, într-o criză de nervi, pe fondul faptului că echipa din care face parte la Survivor România 2022, i-a reproșat lui Marian Drăgulescu că „aruncă ca o fetiță”, combatând puternic și viziunea lui Marian Drăgulescu despre ce înseamnă „a motiva echipa”, fratele lui Marian Drăgulescu a venit în emisiunea La Măruță pentru a dezbate pe larg subiectul care-l vizează pe acesta.

Fratele lui Marian Drăgulescu a comentat criticile aduse de Cătălin Zmărănescu în show-ul Survivor. El s-a declarat bucuros că Marian Drăgulescu nu i-a răspuns pe același ton lui Cătălin Zmărăndescu și că nu a fost atras în vreun scandal.

Emil Rengle, prezent și el în emisiune, a luat partea lui Cătălin Zmărăndescu, susținând că „ieșirile” sale nervoase au un fond pozitiv, de fapt, întrucât intenția lui Zmărăndescu este aceea de a clădi o echipă.

„Marian are o energie fantastică, nu e genul de om care să intre în polemici. Laura și-a jucat bine strategia. Cătălin are discursuri care dau teroare psihică, e strategia lui. Are comportamentul acesta pe traseu, în rest, este un om pașnic. El ajută, e pe voie bună. Pe traseu se implică foarte tare. Cearta cu Marian e în defavoarea lui, dar intenția e bună. Vrea să clădească o echipă. E și de la faptul că sunt nemâncați, psihic sunt… Am vrut să-l elimin din concurs, dar nu s-a putut”, a declarat și Emil Rengle.