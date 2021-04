Pilotul Titi Aur, infectat cu o formă gravă de covid-19: ”Sunt printre cei 15% care au nevoie de internare”

Pilotul de raliuri Titi Aur a fost infectat cu o formă gravă de COVID-19. El se află internat la spital. A dat detalii pe contul de Facebook despre experiența sa de până acum.

Titi Aur a povestit pe Facebook faptul că duminica trecută, în timp ce era acasă, la Bârlad, a aflat că are noul coronavirus. El a mărturisit că, oricât de puternic ai fi sau crezi că ești, când se confirmă bănuiala că ai luat virusul „încep să se schimbe un pic valorile în cap”. În textul său postat online a vorbit despre cadrele medicale de la Spitalul ”Elena Beldiman” din Bârlad, unde este internat, ca despre „îngeri”.

„Cunosc spitalul din Barlad din copilarie, am intrat de multe zeci de ori, avand persoane dragi inernate. In ultimul an spitalul „Elena Beldiman” a fost desemnat Spital Covid. Ce a insemnat asta? In prima faza….. Panica. Pe urma intrebarea: si ce trebuie sa facem acum? Si imediat a venit raspunsul: Tot personalul indiferent de specialitate: lnterne, chrurgie, ortopedie, cardiolegie, se va ocupa doar de pacienti covid. S-au creat circuite speciale, s-au adus containere si imediat a inceput treaba. Au fost multe comentarii pentru ca Barladul a ramas fara principalul spital si pacientii noncovid trebuie dusi la Vaslui, dar lucrurile si-au urmat cursul.

Duminica 28 martie eram acasa la Barlad si avand cateva reactii ciudate: senzatie de oboseala, friguri si o usoara tuse, am venit si am facut un test. Rezultatul: Evident pozitiv. Oricat de puternic esti sau crezi ca esti, cand se confirma ca esti infectat cu acest nenorocit de virus, incep sa se schimbe un pic valorile in cap. Nu-ti mai doresti milionul de euro ci ai vrea sanatate, incepi sa accepti ca firmele pot functiona si doar cu colegii tai, te gandesti daca ai stat suficient cu familia, etc

Dar inainte de a se instala panica, se implica ei,”INGERII DE LA BARLAD” De ce le spun asa?”, a scris pilotul.

Detalii despre cum este tratat

„Pentru mine verdictul a fost mai greu pentru ca sunt in cei 15% internati, dar in spital este foarte curat, renovat, nu mai are nicio legatura cu vechiul spital insa cel mai important este comportamentul personalului: EXCEPTIONAL! Si, din nou, nu ma refer la partea profesionala, unde este evident ca fac lucruri minunate (au tratat zeci de mii de pacienti) ci ma refer la partea psihologica. Inainte in spital era asa: doctorul spunea , asistenta scria, iar pacientul trebuia sa taca pentru ca stiau ei ce au de facut. Acum am gasit o cu totul alta politica. Poate ca exagerez putin, dar as putea spune ca vii cu placere la spitalul covid din Barlad”, a completat acesta.