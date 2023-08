TIR-ul Dracula cu care un român colindă Europa. Are sicriu în loc de pat. Cum arată la interior

Mulți străini au venit în România pentru un nume care a devenit celebru cu mult timp în urmă, datorită inventivității unui autor britanic, Bram Stoker. Dar acum, datorită pasiunii inedite a unui șofer de TIR, Dracula poate fi văzut pe autostrăzile europene. Pe scurt este vorba de TIR-ul Dracula cu care un român colindă Europa. Dacă te-am făcut curios, citeșe mai departe și vezi despre ce este vorba.

Cum a ajuns titlul unei cărți scrise de Bram Stoker brand de țară

În urmă cu 126 de ani, și fără a pue un picior în România acelor vremi, un autor britanic avea să scrie un roman, având ca inspirație legendele țesute în jurul domnitorului din Valahia, Vlad Țepeș. Romanul, intitulat ”Dracula”, spunea povestea domnitorului și setea sa pentru sânge, și răzbunare.

Totul avea să înceapă în vara anului 1890, când Bram Stoker, în vârstă de 45 de ani, a intrat în Biblioteca din Whitby, Anglia, și a cerut un titlu specific ”The Accounts of Principalities of Wallachia and Moldavia” de William Wilkinson. Acesta nu era un titlu care se găsea cu ușurință pe rafturi sau care, de obicei, era pus la dispoziția publicului larg.

Biblioteca nici măcar nu a făcut cunoscut faptul că deținea această carte rară. Accesul era acordat doar celor care o solicitau. Utilizatorii au manevrat titlul doar sub supravegherea bibliotecarului, iar cartea era returnată la locul ei de odihnă imediat ce se încheia.

”Nu m-am îndoit niciodată că au spus adevărul…”

La primirea cărții, Stoker nu a citit-o din scoarță în scoarță și nici nu a răsfoit textul, a deschis paginile până la o anumită secțiune, a făcut notițe în jurnalul său și a returnat tomul bibliotecarului.

Dar, ceea ce era o ficțiune, în mintea autorului, multe dintre personajele din romanul său erau oameni reali:

”Toate persoanele care au jucat de bună voie – sau fără voia lor – un rol în această poveste remarcabilă sunt cunoscute în general și foarte respectate. Atât Jonathan Harker și soția sa (care este o femeie de caracter), cât și doctorul Seward sunt prietenii mei și au fost astfel de mulți ani, și nu m-am îndoit niciodată că au spus adevărul…”, scria autorul.

Iar astăzi totul este istorie, cel puțin a acstui roman, după care s-a făcut și un film. Dar, surprinzător, deși nici la vremea publicării romanului, nici după, nimeni din această zonă a Europei nu a reacționat pe marginea mistificărilor scrise de autor.

Ba mai mult, după anii 90, unii s-au gândit că ar fi cazul să exploateze acest nume, Dracula, și să-l facă chiar brand de țară, dar toate planurile au eușuat. Dar, nu și pentru un pasionat român, șofer de TIR, care a decis să-și transforme camionul în TIR-ul Dracula.

TIR-ul Dracula cu care un român colindă Europa

Deși ar putea părea ciudat, dacă stăm să ne gândim la modalitatea în care a ales românul să-și modifice TIR-ul, în cele din urmă am putea spune că este vorba de o reclamă făcută acestui nume, deja cunoscut în Europa și care ăi fascinează pe mulți.

Concret, un român extrem de pasionat de munca sa, șofer de TIR, a decis să investească în locul de muncă nu mai puțin de 70.000 de euro, transformându-l în TIR-ul Dracula și colindă Europa cu el.

Pasiunea lui Ovidiu Orădan, arădean de origine, nu a trecut neobservată peste tot pe unde a ajuns, iar cei care au avut ocazia să vadă și interiorul au rămas surprinși de patul amenajat, nimic altceva decât un sicriu alb.

”Am tunat camionul într-o temă românească, ca pe oriunde merg să reprezentăm țara de unde suntem. Oriunde m-am dus în Europa am impresionat și mi s-au cerut fotografii. Și da, dorm foarte bine în sicriu“, spunearădeanul Ovidiu Orădan, conform Adevărul.

Deși investiția este una extrem de mare, vorbim totuși de 70.000 de euro, atracția pe care TIR-ul Dracula o are asupra oamenilor face toți banii, peste tot unde arădeanul ajunge în Europa.

Așa că, dacă te întâlnești cu TIR-ul Dracula pe șoselele patriei, nu te speria, mai bine fă o poză.