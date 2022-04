Cântăreața din România care spune că Vlad Țepeș e personajul ei preferat: „Până mai ieri nu știam nimic despre el, ci doar despre Dracula și vampiri” EXCLUSIV

Mulți dintre români s-au obișnuit cu istoria noastră și foarte puține lucruri mai reușesc să îi surprindă sau să îi sensibilizeze. Nu e cazul cubanezei Biu Marquetti, în vârstă de 47 de ani, care a susținut cu succes examenul de cetățenie pe 7 aprilie. Aceasta a devenit, astfel, una de-a noastră. Cântăreața din România spune acum că Vlad Țepeș e personajul ei preferat, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Fosta solistă a trupei Mandinga spune că nu a avut emoții prea mari înaintea examenului.

„M-am pregătit foarte bine. Știu bine istoria și geografia românească. Mai am câteva mici probleme, în sensul că nu reușesc încă să pronunț corect cuvintele sau numele în care apare litera „ș”, cum ar fi, spre exemplu, Crișul Mare sau Crișul Repede. Aici mai am de exersat. Dar o s-o fac și pe asta”, se amuză ea pe seama problemelor sale de pronunție cu care se confruntă când vorbește limba noastră.