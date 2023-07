Ţinuta neaşteptată purtată de Delia la un concert. Fanii au fost surprinşi de alegere. Foto

Delia este fără dar și poate una dintre mai apreciate artiste din întreaga țara. Cântăreața a scos hit-uri după hit-uri, care nu au făcut decât să-i încânte pe fani. Diva reușește să facă din fiecare concert un adevărat show. Nu numai prin piesele sale reușește să atragă atenți ci și prin ținute. Pentru ce ținută a optat artista?

Delia este cunoscută pentru ținutele îndrăznețe și pline de culoare pe care le poartă. Chiar dacă este vara, acest lucru nu a împiedicat-o pe artistă să se îmbrace în haine care-i acoperă în intregime corpul. La ultimul său concert, artista a optat pentru purtarea unor pantaloni colorați și lungi și a unui tricou. Ținuta a fost accesorizată cu o pălărie colorată și cu niște pantofi pe măsură.

Outfitul i-a surpins pe fanii prezenți la concert. Foarte mulți s-au întrebat cum poate să facă cântăreața față temperaturilor extrem de ridicate. Prestația artistei a fost aplaudată, semn că lumea prezentă s-a distrat pe cinste.

Chiar dacă are 40 de ani, Delia îi surpinde pe mulți cu energia sa dar și prin modul în care arată. De-a lungul timpului, acesta nu a avut probleme cu greutatea. Artista este foarte apreciată pentru talentul său, dar și pentru frumusețe, fiind modelul multor tinere din zilele noastre.

Cântăreața reușește să se mențină în formă. Delia a mărturisit că nu urmează un regim strict și mănâncă orice, dar încearcă să nu facă excese. De asemenea, aceasta nu reușește să țină diete.

„Vreau să vă spun că sunt extrem de fericită, pentru că nu am chef să am 6 pack. Sau mă rog, se poate întâmpla să fii fericit și să ai 6 pack. Sunt happy, vreau să enjoy life, să mănânc, să mă plimb și nu o să am 6 pack. Să nu fiți uimiți dacă vedeți că nu o să am. Deci nu am. Am așa un pic de fluffiness foarte simpatic. Nu datorez nimănui să am 6 pack. În meseria mea, nu cânt cu 6 pack. Nu știu de ce am simțit nevoia să transmit acest mesaj.”, a explicat Delia.