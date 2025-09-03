Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
03 sept. 2025 | 14:49
de Violeta Badea

Tily Niculae a ascuns că a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu doi ani şi acum explică de ce. Actriţa nu se mai fereşte: „Nu are legătură cu celălalt”

Monden
Tily Niculae a ascuns că a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu doi ani şi acum explică de ce. Actriţa nu se mai fereşte:
3imagini
Dupa doi ani de la divortul de tatal copiilor sai, Tily Niculae recunoaste ca a ascuns acest lucru si ofera explicatii

Actrița Tily Niculae a surprins publicul cu o dezvăluire neașteptată. După doi ani de la divorțul de Dragoș Popescu, ea a ales să vorbească deschis despre motivul pentru care a ascuns separarea. Invitată în podcastul ”Acasă la Măruță”, vedeta și-a deschis sufletul și a oferit detalii despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

De ce a ascuns divorțul timp de doi ani

Tily Niculae a mărturisit că separarea de Dragoș Popescu s-a produs în urmă cu aproximativ doi ani, însă a anunțat public abia acum. Actrița a explicat că a fost împinsă de împrejurări și că unul dintre motive a fost dorința de a fi un exemplu pentru fiica sa, Sofia.

”Am făcut asta pentru că răspundeam în interviuri la ”Cum este căsnicia voastră după atâția ani?”. Pentru mine era, în primul rând, dureros.

În al doilea rând, nu voiam pentru Sofia, care are acces la internet, nu mi se pare corect. Copilul ce mai înțelege? Și îmi apăsau niște butoane (întrebările jurnaliștilor – n.red.)”, a spus Tily Niculae.

Ea a subliniat că nu a dorit ca fiica sa să afle lucruri dureroase din presă și că a preferat să își protejeze familia până când a simțit că este momentul potrivit să vorbească.

Ce spune despre motivele despărțirii

În același podcast, actrița a lăsat să se înțeleagă că motivele divorțului nu au legătură cu speculațiile din spațiul public. Tily Niculae a negat că decizia ar fi fost influențată de faptul că a ales să facă a doua facultate sau de diferența de vârstă dintre ea și fostul soț.

”La un moment dat, după ce se întâmplă anumite lucruri în viață, ai niște gânduri și te întrebi: ”Tily, tu, peste zece ani, poți să te uiți la tine și să spui ”Am acceptat”?” N-are legătură cu celălalt.

N-am venit aici să vorbesc despre Dragoș. Întotdeauna o să-mi aduc aminte cu recunoștință că a fost un nebun și el, că m-a ales. Au fost 19 ani din viață”, a spus vedeta.

Actrița a refuzat să intre în detalii legate de cauzele exacte, dar a subliniat că nu este vorba despre infidelitate sau despre alte motive vehiculate în presă.

Vezi și Tily Nicolae a divorțat, după 15 ani de căsnicie. Prima declarație a actriței, după despărțirea de Dragoș Popescu!

”Lucrurile nu s-au întâmplat acum”

Tily Niculae a vorbit cu sinceritate despre recunoștința pe care o simte față de perioada petrecută alături de Dragoș Popescu. Ea a numit relația lor o ”binecuvântare” și a subliniat că experiența celor 17 ani de conviețuire i-a marcat pozitiv viața.

”De-asta zic că lucrurile nu s-au întâmplat acum. Acum ați aflat voi”, a spus actrița.

Prin aceste mărturisiri, Tily Niculae a dorit să clarifice zvonurile și să închidă un capitol important din viața sa, arătând că, deși divorțul a fost dificil, preferă să privească înapoi cu recunoștință și înainte cu încredere.

Vezi și Tily Niculae, în doliu: „Mi-a murit un alt prieten. Al treilea pe parcursul unui an”. Actrița este copleșită de durere!

Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
5 zodii protejate de astre în septembrie 2025. Vor fi binecuvântate toată luna
5 zodii protejate de astre în septembrie 2025. Vor fi binecuvântate toată luna
Horoscop
acum 28 de minute
Octavia Geamănu continuă procesele cu Antena 1. Fosta prezentatoare spune că a fost pusă să se tundă scurt: „M-am conformat, ca să nu fac valuri. Am suferit”
Octavia Geamănu continuă procesele cu Antena 1. Fosta prezentatoare spune că a fost pusă să se tundă scurt: „M-am conformat, ca să nu fac valuri. Am suferit”
Monden
acum 39 de minute
Cine sunt cei trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1? Urmau să plece acasă, erau la final de program
Cine sunt cei trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1? Urmau să plece acasă, erau la final de program
Social
acum 2 ore
Catinca Roman, transformare spectaculoasă. Cum și-a găsit stilul și a învins efectul yo-yo: „Mâncam foarte mult compulsiv”. EXCLUSIV
Catinca Roman, transformare spectaculoasă. Cum și-a găsit stilul și a învins efectul yo-yo: „Mâncam foarte mult compulsiv”. EXCLUSIV
Monden
acum 2 ore
Parteneri
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
Click.ro
Decizie privind alocațiile în septembrie!
Mediaflux
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Digi24
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro