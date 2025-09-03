Tily Niculae a ascuns că a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu doi ani şi acum explică de ce. Actriţa nu se mai fereşte: „Nu are legătură cu celălalt”

Actrița Tily Niculae a surprins publicul cu o dezvăluire neașteptată. După doi ani de la divorțul de Dragoș Popescu, ea a ales să vorbească deschis despre motivul pentru care a ascuns separarea. Invitată în podcastul ”Acasă la Măruță”, vedeta și-a deschis sufletul și a oferit detalii despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

De ce a ascuns divorțul timp de doi ani

Tily Niculae a mărturisit că separarea de Dragoș Popescu s-a produs în urmă cu aproximativ doi ani, însă a anunțat public abia acum. Actrița a explicat că a fost împinsă de împrejurări și că unul dintre motive a fost dorința de a fi un exemplu pentru fiica sa, Sofia.

”Am făcut asta pentru că răspundeam în interviuri la ”Cum este căsnicia voastră după atâția ani?”. Pentru mine era, în primul rând, dureros. În al doilea rând, nu voiam pentru Sofia, care are acces la internet, nu mi se pare corect. Copilul ce mai înțelege? Și îmi apăsau niște butoane (întrebările jurnaliștilor – n.red.)”, a spus Tily Niculae.

Ea a subliniat că nu a dorit ca fiica sa să afle lucruri dureroase din presă și că a preferat să își protejeze familia până când a simțit că este momentul potrivit să vorbească.

Ce spune despre motivele despărțirii

În același podcast, actrița a lăsat să se înțeleagă că motivele divorțului nu au legătură cu speculațiile din spațiul public. Tily Niculae a negat că decizia ar fi fost influențată de faptul că a ales să facă a doua facultate sau de diferența de vârstă dintre ea și fostul soț.

”La un moment dat, după ce se întâmplă anumite lucruri în viață, ai niște gânduri și te întrebi: ”Tily, tu, peste zece ani, poți să te uiți la tine și să spui ”Am acceptat”?” N-are legătură cu celălalt. N-am venit aici să vorbesc despre Dragoș. Întotdeauna o să-mi aduc aminte cu recunoștință că a fost un nebun și el, că m-a ales. Au fost 19 ani din viață”, a spus vedeta.

Actrița a refuzat să intre în detalii legate de cauzele exacte, dar a subliniat că nu este vorba despre infidelitate sau despre alte motive vehiculate în presă.

Vezi și Tily Nicolae a divorțat, după 15 ani de căsnicie. Prima declarație a actriței, după despărțirea de Dragoș Popescu!

”Lucrurile nu s-au întâmplat acum”

Tily Niculae a vorbit cu sinceritate despre recunoștința pe care o simte față de perioada petrecută alături de Dragoș Popescu. Ea a numit relația lor o ”binecuvântare” și a subliniat că experiența celor 17 ani de conviețuire i-a marcat pozitiv viața.

”De-asta zic că lucrurile nu s-au întâmplat acum. Acum ați aflat voi”, a spus actrița.

Prin aceste mărturisiri, Tily Niculae a dorit să clarifice zvonurile și să închidă un capitol important din viața sa, arătând că, deși divorțul a fost dificil, preferă să privească înapoi cu recunoștință și înainte cu încredere.

Vezi și Tily Niculae, în doliu: „Mi-a murit un alt prieten. Al treilea pe parcursul unui an”. Actrița este copleșită de durere!