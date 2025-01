Tily Niculae, în doliu: „Mi-a murit un alt prieten. Al treilea pe parcursul unui an”. Actrița este copleșită de durere

Ultimul an a fost extrem de dificil pentru Tily Niculae, care a pierdut trei prieteni apropiați într-un interval scurt de timp. Aceste tragedii s-au suprapus peste trauma suferită în toamna anului 2023, când fiica sa, Sofia, a trecut printr-un accident vascular cerebral.

Durerea acumulată a copleșit-o pe actriță, iar într-un mesaj emoționant pe Instagram, ea a împărtășit cum a fost afectată de aceste evenimente triste.

Tily Niculae a dezvăluit că recent a pierdut încă un prieten apropiat, al treilea într-un singur an, iar această veste a adâncit suferința pe care deja o simțea.

„Am avut două zile foarte grele. Mi-a murit un alt prieten. Al treilea. Pe parcursul unui an s-au stins trei prieteni buni. Te-ai dus prea repede. Ai lăsat un gol imens… Atât de tare m-a afectat moartea ta încât la cimitir nu am mai putut să fiu aproape de A. Și am plecat acasă!

Când am ajuns, mi-a deschis ușa Sofia. M-a văzut cât de tristă eram și m-a ținut în brațe. Ba chiar a dormit singură. Nu face asta niciodată de când Popescu nu este în casă. Mereu vine și doarme cu mine. Dar de data aceasta mi-a zis să mă lase să dorm singură,” a scris actrița pe Instagram.