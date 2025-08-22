Tily Nicolae a divorțat, după 15 ani de căsnicie. Prima declarație a actriței, după despărțirea de Dragoș Popescu

Ultima oră
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
22 aug. 2025 | 10:37
de Daoud Andra

După 15 ani de mariaj, actrița Tily Nicolae a confirmat oficial divorțul de soțul său, Dragoș Popescu. Vestea a venit chiar din partea vedetei, într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, acolo unde a vorbit deschis despre decizia dificilă, dar asumată, pe care a luat-o.

Tily Nicolae, mărturisire sinceră despre divorț

La începutul lunii august, actrița lăsase de înțeles că urmează schimbări importante în viața ei. Dezvăluirea a venit însă pe 22 august, când Tily a ales să își împărtășească povestea personală cu publicul său.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă. Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”, a scris actrița.

Mesajul său a continuat cu mulțumiri adresate familiei și celor care i-au fost alături pe parcursul căsniciei.

„Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă – 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”, a mai scris ea.

Tily și fostul ei soț, în ziua nunții

Ce se întâmplă cu copiii lor

Din iubirea lor s-au născut doi copii, care rămân prioritatea pentru ambii părinți. Tily a explicat că separarea nu va afecta rolul lor de mamă și tată:

„Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim. Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați, pentru care voi purta mereu o recunoștință profundă. Ei sunt, și vor rămâne, cel mai frumos dar al acestei căsnicii. Grija față de echilibrul, bunăstarea și stabilitatea lor rămâne o responsabilitate pe care o vom împărți cu seriozitate și respect. Așa cum le-am spus și lor: cel mai important lucru de reținut este că au venit pe lume din iubire. Pfiu, dar ce iubire”.

Cu sinceritate și demnitate, actrița a arătat că, deși căsnicia s-a încheiat, respectul și responsabilitatea pentru familia pe care a construit-o rămân de neclintit.

„La fel cum am intrat în această căsnicie, merg mai departe cu demnitate – cu sufletul deschis și inima sinceră – fără regrete, dar cu foarte multe lecții învățate. #amales”, a mai spus Tily.

În încheiere, vedeta a cerut discreție și înțelegere din partea celor care o urmăresc:

„Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost aproape, dar și celor apropiați care ne-ați înțeles cu discreție și empatie. (…) Este un moment care ține de viața personală și de echilibrul unor suflete care merită liniște, nu spectacol”.

