Theo Rose trece prin momente grele. Artista şi-a anunţat fanii de situaţia în care se află: „Trebuie să fug din ţară ca politicienii”

Theo Rose a făcut un anunț important pentru toți fanii ei. Vedeta a dezvăluit în această dimineață că trece prin momente grele, despre care a vrut să le vorbească și oamenilor care o iubesc. Artista nu a mai rezistat și a spus tuturor cu ce stări se confruntă.

Theo Rose este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Vedeta are o mulțime de fani, care o iubesc pentru talentul ei special și spectacolul pe care îl face mereu pe scenă. Le este recunoscătoare pentru tot, motiv pentru care încearcă să fie cât mai deschisă față de aceștia.

Este o persoană transparentă, căreia îi place să vorbească despre viața ei și să îi inspire pe ceilalți prin trăirile sale. Este activă în mediul online, unde îi ține la curent pe urmăritorii ei, dar de data aceasta nu a venit cu vești prea bune pentru aceștia.

Iubita lui Anghel Damian nu a ezitat să le spună fanilor cum se simte în această perioadă, mărturisind că nu este deloc într-o formă bună. Theo Rose a dezvăluit că se confruntă din plin cu burnoutul și este la un pas să clacheze, pentru că are foarte multe responsabilități și cu greu le mai poate face față.

„Burnout… Here I come! Nu sunt bine. Tot zic că am obosit da` nu sunt în stare să schimb nimic. Corpul și mintea mea sunt în Piața Constituției și se revoltă. Cred că tre` să fug în altă țară ca politicienii. Spun asta cu textul în brațe. Urmează 12h de filmare. Yuhu!”, este mesajul pe care l-a scris Theo Rose, pe pagina personală de Instagram.