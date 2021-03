Theo Rose rupe tăcerea. Adevărul despre boala care a măcinat-o: ”Am mers din doctor în doctor”

Theo Rose a ajuns pe mâinile medicilor după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista le-a povestit fanilor, pe Instagram, drama prin care a trecut în ultima perioadă.

Cântăreața, finalistă a show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities”, a mărturisit recent că a avut parte de momente critice în urmă cu ceva timp, din cauza problemelor emoționale cu care s-a confruntat. Aceasta și-a pierdut trei bunici, pierderi care și-au pus amprenta asupra stării sale de spirit.

După aceste evenimente nefericite, Theo a încheiat și colaborarea cu echipa cu care a lucrat încă de la începutul carierei sale, lucru care a determinat-o să fie și mai nesigură în forțele proprii. Din aceste motive, dar și din cauza stresului în exces, cântăreața s-a confruntat cu atacuri de panică, fiind nevoie să apeleze la ajutorul medicilor.

„Eram nesigură pe mine. Nu mai știam în ce direcție să merg. Nu am pățit în viața mea să simt să fug din preajma unor oameni. Înainte e fiecare concert vomitam. Îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert. Nu puteam să mă controlez efectiv, mi-era frică să cânt pe scenă.

Am mers din doctor în doctor. Am ajuns la un doctor generalist, i-am explicat situația așa pe scurt și am zis că eu cred că o iau cu capul. Nu a mai durat mult și am încheiat colaborarea și vă spun cinstit că eu nu am mai făcut niciun atac de panică”, a mai povestit tânăra.