Theo Rose nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns. Ce i s-a întâmplat

Theo Rose este cunoscută ca fiind una dintre cele mai sincere vedete de la noi. Artista trece prin momente dificile și nu s-a ferit să vorbească despre asta pe internet, cu fanii ei.

Theo Rose nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns

Mai exact, ea se chinuie de câteva zile bune să țină post, însă nu a reușit. Întâi, a fost la emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a fost invitată să guste cozonaci la concursul cozonacul de aur. Apoi, a tot avut fel de fel de obstacole.

„Sunt tristă rău. Am încercat să țin post. De 4 zile tot încerc să țin post. Vă spun sincer, în tot anul adunat nu m-am împiedicat de atâția oameni răi, de atâtea răutăți ca în săptămâna asta. Lupta mea cu mine ca să rămân ok, să trec peste toate, să n-am răutăți … nu vreți să știți, e jale!”, a spus, printre lacrimi, Theo Rose.

Ea a apărut pe Instagram în lacrimi, spunând că nu deși se pregătește să plece în Bucovina, la familia ei, are o stare de spirit foarte proastă.

„Practic, mai am două zile să iert și să trec peste tot, pentru că nu vreau să mă prindă Paștele supărată. (…) Mai și plec în Bucovina, am bagajul făcut, cu familia cu sora mea, cu familia lui Alex, cu prietenii. Gândiți-vă că mi-am făcut bagajul în starea asta. În bagajul meu am doar trenunguri și pijamale. Dacă e ceva de îmbrăcat frumos, o petrecere, eu nu mi-am luat nimic la mine”, a mai povestit artista.

Theo Rose, despre lupta cu anxietatea

Artista a vorbit deschis despre stările de anxietate pe care le are. Ea a spus că aceste stări au și efecte fizice asupra ei și unele atacuri de panică se încheie cu vărsături.

„Înainte de fiecare concert vomitam și cântă, dacă mai ești în stare să cânți ceva. Am avut cele mai proaste prestații din viața mea, am simțit că e prima oară când nu mi se potrivește o experiență, niciodată nu am simțit atât de apăsat. M-am trezit într-o situație în care îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert, vomitam înainte de orice apariție tv sau concert. Au crezut oamenii că sunt gravidă sau ceva. Nu puteam să mă controlez. Îmi era frică să cânt pe scenă.”, a povestit Theo Rose.

În plus, ea le-a mărturisit fanilor, în urmă cu un an, că nu se alimentează corect din cauza anxietății. Fără să se rușineze de afecțiunea de care suferă, Theo Rose s-a deschis în fața fanilor, care o complimentează, însă ea a spus adevărata cauza pentru care este atât de slabă.