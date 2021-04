Theo Rose, adevărul despre cariera ei. Motivul real pentru care s-a apucat de cântat manele

E frumoasă, tânără, talentată, simpatică și are una dintre cele mai puternice și bune voci ale României. Într-un an în care cei mai mulți dintre artiști s-au plâns de pandemie, anul 2020 a fost anul ascensiunii carierei lui Theo Rose. Care este motivul real pentru care frumoasa cântăreață s-a apucat de cântat manele.

Frumoasa artistă în vârstă de numai 23 de ani a luat cu asalt muzica românească. Theo Rose a trecut de la muzică populară, la muzică pop și apoi la manele, dovedind că este un artist complet și cameleonic, capabil de a se adapta oricărui gen muzical.

Colaborările sale muzicale cu aritiști consacrați ai genului, precum Bogdan de la Ploiești, Jean de la Craiova, Jador sau Florin Salam i-au adus faima și milioane de români care au început să o urmărească pe toate rețelele de socializare. Cu toate acestea, Theo Rose a mărturisit că au existat și anumite voci care au criticat-o pe fosta concurentă de la Te Cunosc de Undeva.

„Când am cântat manele, a fost pentru prima dată când au aruncat cu bani pe mine. Prima dată am cântat o manea cu Jean de la Craiova, apoi cu Florin Salam, Bogdan de la Ploiești, cu care m-au și cuplat, și cu Jador. Lucrurile au luat-o razna în muzică în ultima perioadă. Pe mine nu mă deranjează să cânt manele. Știu că m-a judecat multă lume, dar s-au mai schimbat gusturile noii generații acum. Lăutarii sunt foarte mișto.

Mi-am spus așa: ce ar putea să meargă rău, atâta timp cât intențiile mele sunt bune, mesajul pe care eu îl transmit e unul curat? Sunt o fată cu un discurs ok, mai am multe de învățat dar am grijă mereu să nu deranjez, să nu dau pe nimeni la o parte. Pe mine asta mă interesa: ca oamenii să nu mă catalogheze și să mă pună acolo, într-un colț.