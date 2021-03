Artistul care a dat lovitura în pandemie: ”Am avut 20 de piese în trending”. Răzvan Simion a rămas mut de uimire

What’s Up și Theo Rose au scos o piesă împreună. ”Vreau acasă” se numește și ocupă locul 12 în trending pe Youtube. În promovarea ei, au trecut și pe la ”Neatza”, unde au dat detalii despre versuri și linie melodică, dar și despre alte reușite. Mândru, compozitorul le-a povestit matinalilor că de când a început pandemia a avut 20 de piese în top, succes de care Răzvan Simion s-a declarat uimit.

What’s Up, artistul care a dat lovitura în pandemie. Răzvan Simion a fost uimit

”Vreau acasă” se numește cea mai recentă piesă lansată de What’s Up și Theo Rose. Cei doi artiști au pornit în promovarea ei, iar astăzi au ajuns la ”Neatza cu Răzvan și Dani”. După ce au prezentat-o publicului, au stat la vorbă cu Florin Ristei, care de un an deja, de când face parte din echipa matinalului, se ocupă de intervievarea soliștilor care pășesc în emisiunea de la Antena 1.

Lui i s-a alăturat Răzvan Simion, care a stat, de asemenea, de vorbă cu soliștii. „I-am zis să vină, că și așa s-a făcut roz în cap. Cine îl vedea acasă? Așa am venit aici, unde mi-am început eu cariera, să vă prezentăm piesa”, a declarat Theo Rose. În continuare, What’s Up a preluat legătura și a ținut să le precizeze stadiul în care se află piesa, anume pe locul 12 în trending pe Youtube, mândrindu-se și cu faptul că în ultimul an a avut mai multe reușite de acest gen, ducându-și aproape toate piesele în top.

„Din 29 de piese lansate în pandemie, 20 au ajuns în trending”, a spus cântărețul. Realizările sale din pandemie l-au uimit pe Răzvan Simion. Acesta, pe lângă faptul că este prezentator TV, deci cunoaște breasla de artiști și câteva detalii din interior, este și manager muzical din timpul relației cu Lidia Buble, astfel că știe și profunzimea succesului atins de What’s Up.

Piesa a atins inimile fanilor

Melodia a fost lansată în data de 8 martie 2020, zi în care a ajuns în trending pe locul 8. Compozitorul a scris atunci pe contul de Instagram: „După muncă, și răsplată!”. Cei doi au fost apreciați de fani: „De fiecare data cand o ascult vars o lacrima !!!! Piesa asta îmi amintește de copilărie…Bravo vouă, cea mai tare piesa de pana acuma/ Ceva fin 👏👏👏/ Este genială/ Ajunge la suflet”.