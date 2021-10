Theo Rose, fără lenjerie intimă în public: ‘Cătălin Botezatu va izbucni în râs’. Ce s-a întâmplat

Theo Rose este cunoscută pentru ținutele sale extravagante, dar a surprins pe toată lumea în momentul în care a apărut într-o rochie senzuală la un eveniment monden. De asemenea, vedeta nu s-a abținut și a dezvăluit un detaliu, anume că nu purta lenjerie intimă.

Theo Rose a trecut peste momentele dificile din viața ei. Vedeta s-a infectat cu Covid-19 pentru a doua oară, așa că a fost nevoită să își anuleze toate evenimentele și să rămână acasă pentru a rezolva problemele de sănătate și a nu pune în pericol alte persoane.

Aceasta s-a tratat în propria locuință și nu a mers la spital, iar acum s-a vindecat de virus, reușind să își reia activitățile din viața de zi cu zi. Vedeta a participat seara trecută la un eveniment monden, unde a câștigat și un premiu, spre fericirea tuturor celor care o apreciază.

Totuși, ținuta ei nu a rămas neobservată. Vedeta a afișat o rochie decupată și mulată, astfel că nu a putut să poarte lenjerie intimă. De asemenea, aceasta nu a avut pregătit un discurs pentru momentul în care trebuia să urce pe scenă pentru a lua premiul, așa că s-a confruntat cu multe emoții.

M-am gândit, uite mă, nu m-am pregătit și eu de acasă să zic și eu câteva vorbe deștepte aici la oamenii aceștia, să-i impresionez. Am venit așa, nu știu să zic nimic.”, a zis Theo Rose, pe Instagram.

Mai mult, Theo Rose le-a dezvăluit admiratorilor săi că designerul Cătălin Botezatu, care a participat la același eveniment, o să izbucnească în râs când o să afle că nu a purtat lenjerie intimă, mai ales pentru că aceștia au format o frumoasă legătură de prietenie după emisiunea ‘Bravo, ai stil! Celebrities’.

„Și când mă uitam așa prin sală l-am văzut pe Cătălin Botezatu. El îmi știe retardul și dacă îi zic că nu am chiloți pe mine leșină de râs. Următorul gând a fost să tac din gură, să nu mă fac de râs.

N-am chiloți astăzi. Așteptam cu nerăbdare să spun asta, a fost un an extraordinar pentru mine, într-adevăr, an pentru care am muncit mult. Știu că Dumnezeu m-a înzestrat cu câteva calități importante.”, a adăugat Theo Rose.