În ce stare este Theo Rose după ce a făcut covid a doua oară. Ce a dezvăluit artista

Artista Theo Rose a fost infectată pentru a doua oară cu virusul Sars-Cov-2, veste pe care a dat-o chiar ea pe rețelele de socializare. Cum se simte acum cântăreața și care este starea sa actuală de sănătate.

Frumoasa artistă și-a îngrijorat fanii atunci când i-a anunțat că a fost infectată, pentru a doua oară, cu virusul Sars-Cov-2.

Recent, Theo Rose le-a transmis admiratorilor săi din mediul online că a crezut că este vorba despre o răceală mai puternică, dar după câteva teste, rezultatul a fost pozitiv, iar diagnosticul a fost unul clar: COVID-19.

„Oameni buni,

Zilele trecute nu m-am simtit prea bine. Am simtit ca ma ia o raceala, drept urmare am stat acasa, cu scopul de a face o pauza vocala pentru a putea onora cantarile de saptamana asta.

Aseara am facut un test rapid, care a iesit pozitiv.

La orele 3:00 ale diminetii am plecat sa ma testez la o sectie de testare pcr non-stop. Astazi am primit rezultatul, care este pozitiv. Va aduc asta la cunostinta, pentru ca ar fi fost o perioada cu multe evenimente, poate ultima atat de plina din acest sezon si ar fi fost extraordinar atat pentru mine cat si pentru trupa mea sa le putem onora.

Ma simt ok, din fericire simptomele nu difera cu mult fata de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru ca da, am mai fost infectata o data. Imi cer scuze fata de oamenii care ma asteptau sa le cant si ma bucur totodata ca am actionat la timp si nu am imbolnavit pe nimeni. Aveti grija de voi si de ai vostri!”, a scris cântăreața Theo Rose pe pagina ei oficialăm de Facebook.