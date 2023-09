Theo Rose, dezvăluiri despre începuturile relaţiei cu Anghel Damian. Nu a mai zis asta vreodată: „El mă domina”

Theo Rose nu mare nevoie de nicio introducere. De-a lungul timpului, artista a lansat numeroase hit-uri. Recent, cântăreața a făcut o serie de dezvăluiri legate de relația dintre ea și Anghel Damian. Ce spune diva?

De mai bine de un an, Theo Rose a început să-și facă simțită prezența pe micile ecrane. Artista a fost jurat la celebra emisiune Vocea României. Anul acesta, artista își propune să se dedice mai mult și să facă mai multe lucruri pentru emisiune.

„Toamna asta mi-am propus să muncesc mult la Vocea României, să pun la bătaie absolut tot ce știu, să petrec mult timp cu concurenții. Anul trecut a fost ca un training pentru mine, îi datorez chestia asta lui Smiley, adică, că am învățat mersul și mi-am dat seama ce aș fi putut eu oferii.

Anul trecut mi-a plăcut că am descoperit, eu personal nu îi știam pe antrenori. Nici măcar pe Smiley, noi ne-am cunoscut pe scaune. Pe Irina am văzut-o, dar nu am interacționat. Anul trecut am fost în banca mea, am stat să văd ce le place, cum să mă raportez”.