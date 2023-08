Theo Rose a născut un băiețel în luna iunie și este foarte fericită alături de familia ei. Theo Rose, videoclip emoţionant postat de ziua lui Anghel Damian. Nu i-ai mai văzut aşa pe cei doi: ‘’Noi suntem 8 și 9’’.

Theo Rose a ales ca de ziua iubitului ei, Damian Anghel, să posteze pe rețeau socială un mesaj deosebit. Cântăreața a postat un videoclip cu ea și iubitul ei, în diferite ipostaze, printre care și dansând.

Pe fundalul videoclipul de pe TikTok se pote auzi o melodie care spune așa: ”Tu ești totul meu, totul meu. Acum știu de ce însemnă dependența….”. În plus, artista a postat și un mesaj.

Theo Rose a împlinit, ieri, 8 august, vârsta de 26 de ani. Artista și-a început ziua cu urări din partea celor dragi, însă și cu un mic răsfăț la salonul de înfrumusețare.

Asfel, Theo Rose și-a sărbătorit ziua de nastere prin muncă. Însă, înainte de a merge la repetițiile pentru „Vocea României”, artista a decis să se răsfețe puțin la salonul de înfrumusețare, unde și-a făcut o manichiură și o pedichiură.

”Bună ziua de ziua mea! Am venit la fete de dimineață să facem unghiile. Am primit și flori, am început ziua perfect. Plec la repetiții la „Vocea României”, mai vorbesc cu voi pe parcurs. Vă mulțumesc pentru mesaje”, a spus Theo Rose într-un InstaStory.