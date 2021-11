Theo Rose are probleme după infecția cu COVID-19. Ce i-au descoperit medicii la plămâni

Theo Rose se confruntă cu problemele, după ce a avut covid-19. Cântăreața a povestit că a rămas cu câteva sechele după infecția cu virusul.

Theor Rose s-a simțit rău cu câteva zile în urmă și a decis să meargă la un medic pentru a se asigura că nu are nimic grav. Vedeta a suferit de covid-19 și se pare că a rămas cu o tuse.

Fiind una destul de enervantă, artista a mers să își facă o radiografie la plămâni. După ce a ieșit din cabinetul medicului, Theo Rose a ținut să își anunțe fanii despre ce este vorba.

Pentru că a rămas cu o tuse gravă în urma covid-19, Theo a mers de urgență în cabinetul medicului pentru o radiografie la plămâni. După ce a vorbit cu medicul specialiști, vedeta a spus că nu are nimic grav, doar că plămânii ei sunt puțin inflamați în urma infecției cu covid.

Mi-am făcut o programare și am făcut radiografia și n-am nimic. Sunt puțin inflamați plămânii că am avut COVID recent, evident.”, a declarat Theo Rose pe Instagram.

„N-am nimic la plămâni. Am fost să-mi fac o radiografie că m-am speriat că am tușit ieri de câteva ori și m-a durut în piept și am zis gata cancer, ce o fi ăsta.

Însă virusul a mai afectat-o într-un fel pe vedetă. Tot după ce infecția cu covid, Theo Rose s-a umplut de mici bubițe în jurul gurii, care s-au extins pe ten.

Ea a mers la o clinică, imediat ce a ieșit din izolare pentru a rezolva problema care o deranja din punct de vedere estetic.

E o nenorocire. După ce m-am machiat în draci, m-am pupat la evenimente, m-am luat în brațe și am transpirat cu machiajul pe față, în sfârșit am ajuns la tratament.

Theo Rose s-a îmbolnăvit de covid-19 în septembrie. La finalul lunii, vedeta vorbea cu fanii despre faptul că nu se simte prea bine.

A decis să facă un test și a ieșit negativ, așa că a mai făcut un test de tip PCR, iar rezultatul a fost pozitiv.

„Zilele trecute nu m-am simtit prea bine. Am simtit ca ma ia o raceala, drept urmare am stat acasa, cu scopul de a face o pauza vocala pentru a putea onora cantarile de saptamana asta.

Aseara am facut un test rapid, care a iesit pozitiv. La orele 3:00 ale diminetii am plecat sa ma testez la o sectie de testare pcr non-stop. Astazi am primit rezultatul, care este pozitiv.

Va aduc asta la cunostinta, pentru ca ar fi fost o perioada cu multe evenimente, poate ultima atat de plina din acest sezon si ar fi fost extraordinar atat pentru mine cat si pentru trupa mea sa le putem onora.

Ma simt ok, din fericire simptomele nu difera cu mult fata de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru ca da, am mai fost infectata o data. Imi cer scuze fata de oamenii care ma asteptau sa le cant si ma bucur totodata ca am actionat la timp si nu am imbolnavit pe nimeni. Aveti grija de voi si de ai vostri!”, spunea Theo Rose atunci.