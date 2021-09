Theo Rose are Covid-19. Anunțul făcut de vedetă: ‘Da, am mai fost infectată’

Theo Rose a venit cu o veste extrem de tristă pentru fani. Cunoscuta cântăreață s-a infectat cu Covid-19 pentru a doua oară, așa că nu o să mai poată să participe la concerte în următoarea perioadă, fiind nevoită să se îngrijească de starea ei de sănătate și să rămână în casă.

Cunoscuta artistă a crezut că se confruntă, la început, cu o banală răceală, așa că s-a hotărât să rămână în propria locuință pentru a se asigura că vocea ei nu o să aibă de suferit. În cele din urmă, vedeta a recurs și la un test Covid-19, iar rezultatul a fost unul pozitiv.

„Oameni buni,

Zilele trecute nu m-am simtit prea bine. Am simtit că mă ia o răceală, drept urmare am stat acasă, cu scopul de a face o pauză vocală pentru a putea onora cântările de săptămâna asta.

Aseară am făcut un test rapid, care a ieșit pozitiv. La orele 3:00 ale dimineții am plecat să mă testez la o secție de testare pcr non-stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv.”, a spus Theo Rose, pe Instagram.