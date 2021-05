Câți bani câștigă Theo Rose din Facebook și Instagram. Sumele sunt colosale

Theo Rose e una din vedetele vremii care a uimit artiști de toate vârstele, așa că nu e nici de mirare că reușește să strângă zi de zi mai mulți români pe rețelele de socializare. Cât câștigă aceasta din Facebook și Instagram?

Ce sume colosale primește Theo Rose din rețelele de socializare. Cât câștigă de pe Facebook și Instagram?

Majoritatea internauților au dat piept recent valului de prețuri uriașe pe care le primesc artiștii prin intermediul rețelelor de socializare. Toată lumea era conștientă de faptul că persoanelor publice le revin bani din parteneriate, evenimente propulsate la ei în online sau reclame, dar nimeni nu se gândea că ar fi vorba chiar de atâția bani la mijloc.

Amintim că în urmă cu câteva săptămâni Dorian Popa a fost cel care a șocat cu lista sa de prețuri din mediul online. Solistul a recunoscut chiar în podcast-ul lui Cătălin Măruță cât ia pentru fiecare postare și de ce gen este aceasta.

Iată că acum a venit rândul lui Theo Rose, care clar se zbate pe locurile de sus în topul artiștilor valoriși și simpatizați de azi. Artista nu doar că este adorată în rândul tinerilor, dar și în rândul diverselor categorii de români în inima cărora a reușit să ajungă rapid.

Theo a dezvăluit asumată într-un interviu marca impuls radio care sunt prețurile pe care le cere și pe care cel mai probabil le-a indicat alături de echipa pe care o are în spate. „Cât iei din Facebook și Instagram? Dă-ne un pachet de prețuri pentru Facebook și Instagram!”, a provocat-o Mihai în provocarea Do or Drink.

„Pe feed costă (n.r. postarea) 950 de euro, o serie de instastory a câteva 4, plus tag pentru client costă 500 de euro, un video pe feed e 1.200 de euro și o postare pe feed e 950 de euro”, a fost răspundul tinerei artiste care a preferat să spună sincer și drept, în loc să păstreze sumele pentru ea și să bea, așa cum arată conjunctura.

Cât câștigă Dorian Popa din munca din mediul online?