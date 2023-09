Testul IQ. Tema pentru copii care pune părinții în dificultate. Care este cea mai apropiată oră de miezul nopții?

Acest test IQ este, de fapt, o întrebare ce ar fi trebuit să fie cât se poate de simplă, fiind inclusă în temele pentru acasă primite de copii. A ajuns însă să le dea mari bătăi de cap părinților. Care este cea mai apropiată oră de miezul nopții?

Testul IQ ce face furori în mediul online

Părinții din toate colțurile lumii se implică, măcar în primii ani de școală, când vine vorba despre temele primite de cei mici pentru acasă. Unii doar verifică rezolvările copiilor, alții le stau alături în timp ce își fac lecțiile.

Un exercițiu a făcut furori în mediul online, transformându-se într-un test de IQ ce a stârnit dezbateri aprinse în rândul internauților.

Problema de matematică le-a dat multora bătăi de cap. Este vorba despre o întrebare scurtă, cu patru variante de răspuns.

Tema primită de elevi le-a dat bătăi de cap adulților

La prima vedere, întrebarea este cât se poate de simplă: care este cea mai apropiată oră de miezul nopții?

Întrebarea cu variante multiple care a fost postată de @yawdmontweet pe X, fostul Twitter, spunea: „Care este cea mai apropiată oră până la miezul nopții?” și avea patru răspunsuri din care să aleagă cei care acceptă provocarea: „A. 11:55 am, B. 12:06 am, C. 11:50 am și D. 12:03 am”. Mulți oameni au ajuns la concluzia că D este răspunsul corect.

Care este cea mai apropiată oră de miezul nopții?

Nu a durat mult până când a început dezbaterea. Unii oameni cred că D este răspunsul corect, deoarece au trecut doar trei minute de la miezul nopții, totuși, alții au avut o interpretare complet diferită. Unii au optat pentru varianta A, deoarece ora 11:55 am a fost cea mai aproape de miezul nopții – fără să se dea timpul înapoi, mergând doar înainte.

„Spune cel mai aproape „de” miezul nopții și nu „de la” miezul nopții. Nu mai complicați prea mult totul. Răspunsul este A”, a comentat o persoană, în timp ce alta a argumentat: „Răspunsul este D. Niciuna dintre acele ore de la 11:00 am nu se încadrează în noapte”, în timp ce o persoană a încercat să analizeze formularea și a spus: „Întrebarea se referă la proximitate și nu la cronologie, deci răspunsul este D”.

