Testul de 5 secunde care îți arată dacă ești născut pentru a fi lider sau nu. E super simplu!

Acest test de doar cinci secunde îți arată dacă ești un lider înnăscut sau un executant. Testul este dezvoltat de profesorii profesorii Adam Galinsky şi Maurice Schweitzer, și este privit mai degrabă ca pe un experiment ce a scos la iveală trăsătura comună pe care o au persoanele ce ocupă funcții de conducere.

Testul de 5 secunde care îți arată dacă ești născut pentru a fi lider sau nu

Denumită trucul „E”, cercetarea a fost detaliată pe larg într-o carte de afaceri, „Friend and Foe. When to Cooperate, When to Compete, and How to Succeed at Both, Paperback‟, care a fost publicată în toamna anului 2015.

Dacă și tu te-ai întrebat vreodată dacă ai ceea ce îți trebuie pentru a ajunge un om de succes în afaceri, dacă răspunsul la întrebarea deja celebră, „unde te vezi peste cinci ani”, este legată de o funcție importantă într-o nouă companie, acest test al oamenilor de știință îți poate răspunde dacă visul tău de ajunge un lider de echipă se va putea îndeplini. Pentru asta, tot ce trebuie să faci este să trasezi cu degetul pe frunte litera masjusculă E.

Oamenii de știință cred că testul „E” poate să îi separe pe cei care au fler de lider de cei care sunt foarte buni executanți. De precizat este că testul se face rapid, fără stai prea mult pe gânduri, folosind mâna dominantă. Dacă ești dreptaci, scrie cu degetul arătător litera E pe frunte, dacă ești stângaci, fă asta cu arătătorul de la mâna stângă.

Testul literei E

Analizează apoi modul în care este scrisă litera, dacă deschiderea ei este spre stânga, adică (Ǝ), orientată spre tine, sau dacă deschidere spre dreapta (E), ca să fie văzută şi de cei din faţa ta.

Despre cei care scriu litera E orientată către ei înșiși se spune că sunt auto-orientați, aceasta fiind o trăsătură pentru cei puternici. Ei au mai multe șanse să ocupe un rol la compania la care lucrează.

Despre cei care au trasat E la vedere, în urma unui test, s-a stabilit că au o capacitate mai mare de empatie, sunt mai inimoși cu cei din jur și deci sunt mai capabili de a munci în echipă și de a fi buni executanți.

Cei care au desenat un E întors, orientat spre sine, au calități de lider, orientați mai mult spre rezultatul final și mult mai stăpâni pe emoțiile care le pot sabota ființa și activitatea.