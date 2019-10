Eugen Teodorovici face parte din comisia Parlamentară pentru aprobarea unui nou ministru al Finanțelor. În timpul audierilor, a avut însă niște ieșiri ciudate.

Eugen Teodorovici are un trecut foarte stufos, când vine vorba de afirmații șocante, deplasate și ofensatoare. Cea mai recentă ieșire scandaloasă a ministrului demis al Finanțelor l-a vizat pe Florin Cîțu, în timpul comisiei parlamentare. „V-am mai spus eu, cu mine s-a închis. (…) Îmi plac curvele, dar nu în politică”, a declarat Eugen Teodorovici la audierea ministrului propus al Finanțelor, Florin Cîțu, în comisiile pentru buget ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit imaginilor difuzate de Digi 24.

Ca referință, Florin Cîțu este ministrul propus al Finanțelor în guvernul PNL condus de Ludovic Orban. Audierea lui Cîțu în comisii a fost întreruptă de mai multe ori de Eugen Teodorovici, care i-a reproșat ministrului propus al Finanțelor că citește de pe foaie.

Această ieșire a lui Teodorovici vine la câteva săptămâni după un alt derapaj verbal la adresa unei jurnaliste. La momentul respectiv, a întrebat-o dacă lucrează la boli.ro, dacă e liberă diseară, concluzionând cu afirmația că ar avea dinții puși.

Revenind însă la Cîțu, se pare că este ținta preferată a atacurilor ministrului Finanțelor. A ajuns atât de departe încăt să spună câ ministrul propuns de PNL ”nu are ce să caute pe lumea asta.”. În luna martie a acestui an, într-un interviu acordat HotNews.ro, la o întrebare despre Cîțu, a avut o altă ieșire ciudată, insistând pe ”problemele mentale” ale locțiitorului său de la finanțe. „Nu-mi place să stau să pierd timpul pentru a răspunde la ce spune un imbecil. Aberațiile care se spun fără probe…eu înțeleg că ăsta este plecat, are probleme mintale!”, a declarat atunci Teodorovici.

Tot în luna martie, Cîțu a afost subiectul unui atac verbal public, în parlament, din partea lui Teodorovici. Când senatorul PNL a încercat să depună un amendament la legea bugetului, l-a făcut prost. ”Ești frumos! Chiparosule! După ce că ești urât, mai ești și prost. Ai auzit? Cîțule, după ce că ești urât, ești și prost!”, afirma atunci ministrul Finanțelor de la tribună.