Teo Trandafir, mărturisiri impresionante despre prima ei iubire. Detalii nebănuite de la Revoluția din ’89: „Ne-au prigonit, ne-au spart casa”

Teo Trandafir a povestit despre prima sa iubire de pe vremea Revoluției, dar și despre momentele tragice prin care a trecut în perioada comunistă. Prezentatoarea de televiziune de la Kanal D își aduce aminte cu lux de amănunt cum a fost persecutată de regimul comunist atât ea cât și cel cu care voia să se căsătorească.

Teo Trandafir, mărturisiri impresionante despre prima ei iubire: ”Prima mea iubire s-a ivit exact în 1989”

Cunoscuta prezentatoare de televiziune a făcut mărturisiri neașteptate, legate de Revoluția din 1989, când a trăit clipe cu adevărat cumplite. Cu toate că coincide cu perioada primei sale iubiri, Teo nu poate uita toate persecuțiile regimului comunist. Pe atunci avea doar 22 de ani și se pregătea să își susțină lucrarea de licență. De asemenea, nu mulți știu că cea care a îndrumat-o pe aceasta, în anii studenției, și i-a fost profesoară era chiar Mioara Roman.

Bărbatul cu care Teo Trandafir voia să se căsătorească pe când avea doar 22 de ani și totodată prima ei dragoste era un profesor de literatură americană care ajunsese în România printr-o bursă. Împreună cu acesta, Teo a încercat să fugă de regimul comunist în America, însă nu a reușit acest lucru din cauza limitelor impuse de dictatorul Nicolae Ceaușescu. Iar drept urmare pentru a îndraznit să sfideze puterea i-a fost spartă casa.

”Nenorocirea mea a fost până la capăt. Prima mea iubire s-a ivit exact în 1989. Era profesor de literatură americană venit în România printr-o bursă Fullbright. Ne-au prigonit, ne-au spart casa. Doream să ne căsătorim și să plecăm în America. Au reușit să-mi ia și asta. Pentru asta, în 21 decembrie, am ieșit din casă. Pentru ca mi-au luat tot ce aveam și pentru că m-am gândit că într-o zi va veni copilul meu și mă va întreba ce am făcut la Revoluție. Cum era să-i spun ca am stat în casă? Așa că m-am dus la Ministerul Apărării și am alimentat încărcătoare, apoi ne-au chemat la Universitatea București”, a dezvăluit Teo Trandafir, în cadrul unui interviu, potrivit Unica.ro.

Întrebată care a fost cel mai important câștig al său din ultimii 30 de ani, Teo Trandafir a spus că cu siguranță faptul că a reușit să scape de comunism și să plece din țară. Vedeta a plecat în Franța imediat după căderea comunismului, însă nu a reușit niciodată să scape de sentimentul de ură pe care îl avea la adresa regimului ceaușist.