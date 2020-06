Teo Trandafir, dezvăluiri despre fiica ei. Ce spune Maia despre familia ei, acum, la 16 ani

Vârsta adolescenței, pentru noi toți, a fost, este și va fi una din cele mai frumoase perioade din viața noastră. Este și cazul fiicei celebrei vedete tv, Teo trandafir care s-a decis să vorbească, încă odată, despre ea, dar și despre provocările frumoasei vârste de 16 ani.

Teo și-a sărbătorit frumoasa fiică, pe Maia, la începutul lunii mai frumoasa când aceasta a împlinit frumoasa vârstă de 16 ani. Din pozele postate public se poate observa că nu mai este copilul timid pe care îl cunoaștem cu toții. A început să se machieze și să pozeze din ce în ce mai grațios. Maia este o adolescentă cu foarte mult bun simț, iar acest merit îi revine mamei sale, Teo Trandafir.

Așa cum povestea și în trecut, Teo și Maia sunt și bune prietene, creându-și un adevărat univers numai al lor. Când vine vorba de fiica ei, Teo și recunoaște că a crescut un copil bun și ascultător.

Teo a declarat de fiecare dată că-și dorește pentru fiica ei tot ce e mai bun, chiar și studii în străinătate, dar actuala situație nu mai permite acest lucru. Cu toate acestea vedeta vrea de la Maia doar fericirea ei, făcând ce își dorește ea.

”Poate deveni un croitor foarte bun, un astronaut, ce își dorește, atât timp cât în adâncul sufletului ei zâmbește și este fericită. Asta este tot ceea ce doresc. Concepțiile despre viitor îi aparțin. Este un om independent, inteligent, astfel încât să își decidă singură viitorul.

Eu nu mi-aș permite vreodată, nici măcar în glumă, să îi spun ce are de făcut. Nu i-am făcut niciodată temele, nu am ajutat-o, nu sunt în stare nici să mă uit la ceea ce învață Maia, pentru că nu înțeleg nimic. Dacă Maia își va dori să facă televiziune, n-are decât să încerce! Va face ce va dori. Nu cred, însă, că va alege acest drum, pentru că îi știu personalitatea. Are dorințele și aspirațiile ei. Dacă va dori să facă televiziune la un moment dat, îi voi sta la dispoziție. Dacă nu, nu”, a mai povestit Teo trandafir.