Teo Trandafir, devastată de pandemia covid-19. Vedeta a povestit prin ce chin trece și acum

Teo Trandafir este devastată de pandemia de COVID-19 și de ce a adus aceasta pentru noi toți. Vedeta TV este supărată că nu se mai poate îmbrățișa cu persoanele dragi și că nu mai avem siguranța pe care o aveam până în aparița virusului ucigaș.

Teo Trandafir este foare supărată tare din cauza epidemiei de coronavirus, scrie click.ro. Vedeta care era obinuită să se îmbrățișezecu toată lumea, acum nu o mai poate face nici cu cei care îi sunt dragi.

De asemenea, de frica virusului ucigaș, Teo Trandafir a stat acasă anul acesta nu a mi fost în nicio vacanță. S-a mulțumit cu scurte plimări prin pădure, ocolind să înopteze chiar și la hotel de frica coronavirusului.

Este trist că oamenii nu se mai pot îmbrățișa

”E trist și frustrant faptul că oamenii nu se mai pot îmbrățișa. Sunt anumiți oameni pe care îmi doresc să îi îmbrățișez mai des. Am fost la Pitești la o familie care îmi este foarte dragă, familia Floroaica, părinții lui Ștefan de la Exatlon, sezonul 1.

Ne vedem lunar și îmi sunt atât de dragi oamenii încât, atunci când îi strâng în brațe, simt energia lor cu care mă încarc pentru o lună. Această perioadă ne-a frustrat puțin, am stat afară, în curte, nu am mai intrat în casă ca să nu fim nevoiți să purtăm măști. Ceea ce mă enervează este nesiguranța, ideea că în continuare există acest pericol de infectare”, a povestit Teo Trandafir.

Teo Trandafir a abandonat mersul la terase, de frica virusului ucigaș

După ce că nu a mai plecat în vacanță și s-a plimbat doar în aer liber în această vară, Teo Trndafir a ocolit chiar și terasele în această perioadă, tot de frica virusului ucigaș.

”N-am plecat nicăieri, nu am avut curaj. În perioada asta ne-am trezit dimineață pentru antrenament și apoi am mers în diverse locuri, la Câmpina, la pădure, dar nu am avut curaj să rămânem peste noapte la un hotel. Nu am ieșit nici la terase”, a amintit Teo Trandafir.

Cum se ferește Teo Trandafir de virusul ucigaș

Teo Trandafir este de părere că nu poate face mai mult decât face în prezent pentru a fi în siguranță în ceea ce privește epidemia de coronavirus. ”Nu cred că pot face mai mult decât fac. Cum am procedat la început, procedez și acum, am urmat recomandările.

Când trec pe lângă o baie mă spăl pe mâini, port masca, am avut o perioadă în care am mers cu o mașină decapotabilă, o bijuterie de epocă, și am pus și atunci masca. Hainele le pun la spălat imediat ce ajung acasă. Sunt la fel de precaută și acum, ca și la început”, a mai declarat Teo Trandafir.