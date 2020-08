După ani de zile, Teo Trandafir a mărturisit cum s-a îngrășat. Ce a pățit vedeta Kanal D la 21 de ani

Teo Trandafir a avut parte de ani de chin și probleme de sănătate înainte de a opta pentru operația de gastric sleeve și de a-și schimba total stilul de viață.

Teo Trandafir a povestit că perioada adolescenței a fost una normală, numai că totul s-a schimbat după ce a împlinit 21 de ani. Pentru început, au fost 25 de kilograme, în doar câteva luni, apoi situația dificilă a escaladat. Prezentatoarea TV este de părere că totul ar fi avut o componentă hormonală, căci, practic, porțiile de mâncare nu deveneau mai mari.

„Undeva la 21 de ani am început să mă îngraş. Pentru început au fost 25 de kilograme, din ianuarie până în septembrie. Mi-am dat seama că nu mă pot opri. Nu era din cauza mâncatului şi asta mă speria. Cred că totul a avut o componentă hormonală. În momentul în care s-au schimbat anumite lucruri şi am devenit femeie, brusc am început să o iau razna şi asta fără a modifica dozele de mâncare. Am stat şi m-am gândit în toate felurile.