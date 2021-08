Teo Trandafir, despre banii pe care îi câștigă la Kanal D. Pe ce cheltuiește mare parte din salariu

Teo Trandafir este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete de la noi. Acum, vedeta vorbește în premieră despre veniturile sale și pe ce își cheltuie banii.

Teo este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la noi. Pentru că este o vedetă cunoscută, multă lume crede că nu are nicio problemă de ordin financiar, însă nu e deloc adevărat.

Vedeta face tot posibilul să economisească, motiv pentru care a renunțat o perioadă la vacanțe.

„Am investit în casa în care locuiesc, în copilul pe care îl am și care merge la o școală privată, care nu este tocmai ieftină.

Oamenii au senzația că toți banii pe care îi câștigi îți rămân. Nu își imaginează că plătești taxe uriașe la stat, ai rate, oameni cu care colaborezi și pe care trebuie să îi remunerezi.

Pe măsură ce banii vin, se și duc în mod misterios. Și eu mă întreb ce am făcut cu banii, pentru că nu am mai fost într-o vacanță de ani de zile, pentru că mă gândesc la cheltuielile pe care le am, școala fiicei mele, rate, investiții în casă.

Da, mă chivernisesc și eu, pentru că nu îmi plătește nimeni altcineva toate lucrurile de care, în familie, avem nevoie”, a povestit Teo pentru Revista Viva.