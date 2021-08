Ce se întâmplă cu emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D. Vedeta a făcut anunțul chiar azi

Teo Trandafir a făcut un anunț important despre emisiunea pe care o prezintă la Kanal D. Vedeta este una dintre cele mai îndrăgite și longevive prezentatoare de la noi.

Teo Trandafir are propria carismă și nu poate sta departe de micile ecrane. De-a lungul timpului, ea a fost gazda unor show-uri de succes, iar acum prezintă Teo Show, de pe Kanal D.

Recent, ea și-a anunțat fanii din mediul online ce se va întâmpla cu emisiunea pe care o prezintă de câțiva ani la Kanal D. Vedeta revine pe micile ecrane, după o binemeritată vacanță, așa că le-a dat vestea cea bună urmăritorilor ei.

Teo Trandafir a anunțat că emisiunea revine de luni, 23 august, de la ora 15:00. Vedeta, alături de Bursucu, vor avea surprize mari pentru telespectatori.

Vedeta prezintă emisiunea de pe Kanal D din 2013. Ea a devenit cunoscută la începutul anilor 2000, când a apărut la Pro TV, însă și înainte de asta lucra în televiziune și radio.

Ea a fost prezentatoare de știri la Fun Radio și Pro Fm, întrre anii 1992 și 1993. În următorul an a ajuns la Tele 7ABC, unde a prezentat alături de Mircea Badea emisiunea numită Bună dimineața, România.

Între 1998 și 2000 cei doi au prezentat matinalul de mare succes al Antenei 1.

A plecat de lângă Mircea Badea pentru a prezenta propriul show la Pro Tv. Apoi a fost la Romantic Tv și Prima Tv.

„Cu Cristin Tocan am făcut o emisiune care se transmitea concomitent şi la radio, şi la TV. Nu-mi doream să plec din radio şi domnul Tatulici m-a întrebat dacă este OK să îmi aducă televiziunea în radio.

Au tras fire, au făcut o regie TV în radio şi, în prima zi, după ce îmi dădusem demisia pentru că mi se părea îngrozitoare televiziunea (oamenii de radio, dintotdeauna, dispreţuiesc oamenii de televiziune), am avut ca invitat pe domnul Tatulici care a dorit să mă ajute.

Eu am învăţat din prima zi că dacă nu îţi spune nimeni stop nu trebuie să te opreşţi. Am început să vorbesc şi au fost 19 minute, ceea ce pentru radio nu era bine, dar m-am gândit că aşa sunt regulile la TV. Şi am vorbit mult timp.

Asta a fost prima mea intervenţie la televiziune. În acea zi la radio a fost dezastru, se întrebau de ce nu dăm muzică şi vorbim încontinuu. Punctul culminant a fost când invitatul m-a întrebat de ce l-am invitat la radio şi TV şi i-am răspuns: Ca să vă fac celebru, domule Tatulici!”, povestea Teo.