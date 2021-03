Teo Trandafir, deranjată după un gest oribil la adresa fetei sale. Cum a reacționat vedeta

Teo Trandafir a fost deranjată extrem de tare când a auzit ce s-a întâmplat cu fiica ei. Vedeta a reacționat imediat în urma gestului oribil la adresa micuței sale. Ce s-a întâmplat și cum a rezolvat celebra prezentatoare de televiziune problema?

Teo Trandafir, deranjată de un gest oribil făcut fiicei sale

Teo Trandafir și Maia sunt aproape de nedespărțit și se bucură de o relație mamă-fiică extraordinară, așa cum multe mămici ar vrea. Acestea sunt și prietene foarte bune, astfel că nu evită să-și spună tot ce se întâmplă în viața lor de zi cu zi. Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, moderatoarea a făcut câteva mărturii la care nimeni nu se aștepta.

De-a lungul anilor a avut mici probleme cu faptul că gurile rele au arătat cu degetul spre fiica ei spunându-i că e adoptată. Mai exact, un astfel de episod s-a întâmplat când Maia era mică.

Unul din colegi ar fi tachinat-o peste măsură și i-ar fi zis că nu se joacă alături de ea din cauză că este adoptată. ‘La școală, colegii i-au spus că este adoptată. Chiar i-au spus că nu se joacă alături de ea din cauza asta.

Dar era unul, un coleg, care o chinuia. A fost un moment când am vrut să mă duc la școală… Și chiar am făcut-o. Cum spuneam, era unul care o tot zdrăngănea cu vătraiul prin gard și-mi aduc aminte cum am deschis ușa aia, eram îmbrăcată în polițist, cu arma de plastic, jucam într-un serial atunci, și l-am văzut pe ăsta mic…

M-am dus la el și i-am spus așa: băi, de fiecare dată când îi spui Maiei Trandafir că nu are mamă, acum uită-te la mine, ARE și aia sunt eu! Și știu drumul! Aia am făcut, Cătălin’, a povestit Teo.

Maia a venit cu iubitul acasă. Cum a fost întâlnirea?

Tânăra a devenit o adolescentă în toată firea, iar vremea primelor iubiri s-a arătat deja. Aceasta are un iubit pe care i l-a prezentat degrabă mamei sale. Teo a mărturisit că era normal să vină acest moment pentru că Maia e frumoasă și deșteaptă și e perioada oportună, iar că băiatul care a venit în vizită la ei era vizibil emoționat de întâlnirea aparte cu însăși „doamna Teo”.