Ce a spus Majda despre Zannidache în emisiunea lui Teo Trandafir. Pe Jador l-a ignorat

Majda a fost ultimul concurent eliminat de la Survivor România. Vedeta revine cu amănunte despre coechipierii săi și despre experiența din Republica Dominicană. Ce a spus actrița despre Zannidache?

Majda Aboulumosha a fost una din cele mai iubite prezențe de la Survivor România 2021. Din păcate, coechipierii au considerat că prezența sa nu e necesară din cauza capacităților sportive care trăgeau echipa în jos.

Cu toate astea, a fost apreciată pentru spiritul său pozitiv și pentru ajutorul pe care l-a acordat tuturor când a venit vorba despre pregătirea mâncării. Bruneta a plecat din Republica Dominicană și a intrat în direct în ediția de marți de la Teo Show, unde a oferit detalii despre experiența trăită departe de casă.

Întrebată dacă e supărată din cauza înfrângerii, actrița a spus că abia așteaptă să-și strângă fiica în brațe, susținând că e împăcată pentru că a dat tot ce a putut pe teren și și-a susținut echipa așa cum a crezut mai bine.

„Eu așa sunt din fire, văd partea plină a paharului. Mă bucur foarte tare că mă întorc acasă la Jaqueline. Primul mesaj pe care l-am citit a fost de la fiica mea, mi-a spus după două luni că îi este foarte dor de mine”, a declarat fosta colegă de platou a lui Cristi Brancu.

De asemenea, aceasta a mărturisit că a citit mesajele oamenilor imediat după ce a intrat din nou în posesia telefonului săi, susținând că este fericită că mulți au crezut în ea. „Am primit multe mesaje de încurajare. Nu îmi vine să cred că au văzut în mine o luptătoare. Am strâns din dinți și am luptat pentru echipa mea, iar oamenii au văzut asta”, a mai spus aceasta.

“Este o competiție foarte dură, nu mă așteptam să fie atât de greu. Cu toate că am dormit pe scândură, am îndurat foame, au fost multe momente plăcute. Am putut să le ofer colegilor din mâncarea mea, dacă vedeam că le este mai greu. Nu m-am certat cu nimeni de acolo. Te transformă dorul de casă și condițiile de acolo, e foarte greu să îți menții un echilibru. Am dat tot ce am avut, indiferent de cum m-am simțit fizic, de dorul de casă. Există o alianță a băieților, vedeți bine de acasă. Tot timpul făceau topuri, eram în topul lor de cât de bine arată concurentelor. (…) Mi se pare că am ieșit la timp din competiție, mi se pare că am ieșit corect. Jador când m-a nominalizat a doua oară i-am văzut privirea, a început să plângă, încerca să își țină ochii deschiși. Nu știu dacă a fost vorba de vreo strategie. (…)”

Majda Aboulumosha