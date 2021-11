Telenovela nu s-a încheiat! Ce se întâmplă chiar acum între Alex Bodi și Daria Radionova

Alex Bodi și Daria Radionova au format unul din cele mai controversate cupluri, mai cu seamă că s-a zvonit că afaceristul se iubea de multă vreme cu tânăra chiar și în timp ce era căsătorit cu Drăgușanu. Ce se întâmplă acum între cei doi? Lucrurile nu s-au încheiat.

Daria Radionova și Alex Bodi s-au împăcat! Fanii au tras această concluzie în urma unei fotografii postate de rusoaică. Se pare că lucrurile au redevenit la normal după ce cei doi au jurat că nu se vor mai întoarce unul la celălalt. Daia Radionova a trecut rapid peste despărțirea de logodnic și a uitat de mariajul în care ar fi urmat să pășească.

Deși cei doi au afirmat că s-au văzut din întâmplare în Londra, după câteva zile au început să se afișeze împreună ca un cuplu. Daria a postat recent chiar și o fotografie în care fostul soț al Biancăi Drăgușanu o cuprindea pe rusoaică. Ambii zâmbeau fericiți și împliniți.

La scurtă vreme, Daria a mai postat o fotografie pe story în care a descris anul dificil pe care l-a depășit, iar la final s-a autocaracterizat. Aceasta a spus că este o fată sensibilă care are nevoie să iubească și să se simtă iubită, lucru care a adus-o din nou în brațele contorversatului afacerist român.

Amintim că Daria Radionova l-a acuzat pe Alex de lipsă de bărbație în momentul în care s-au separat.

”Nu am menționat nimic rău despre tine, iar tu ce-ai făcut? Dar așa cum am spus, dacă mă provoci… În situația ta delicată ți-aș recomanda să mă lași în pace și să nu vorbești rău despre mine. Nu există nicio relație în care să fi ajuns frumos, respectuos, demn, iar asta spune multe despre tine.

„În prima zi ne-am întâlnit din coincidență. Dar ieri, într-adevăr, am vorbit, ne-am întâlnit, am ieșit la cină împreună, pentru că suntem doi oameni maturi, am stat de vorbă și am lămurit anumite aspecte între noi.

Asta nu înseamnă că suntem împreună sau ne-am împăcat. Nu mai există nicio urmă de negativitate, suntem doi oameni maturi și vom vedea ce ne oferă viitorul. Foarte simplu’, a declarat Alex Bodi pentru Click!