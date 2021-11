Ce se întâmplă cu plângerea depusă de Bianca Drăgușanu împotriva lui Alex Bodi. Vedeta nu renunță. EXCLUSIV

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de trafic de persoane, ar putea fi judecat și pentru violență și agresiune. Alex Bodi, fostul soț al Bancăi Drăgușanu, urmează să fie eliberat din închisoare și plasat sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, după ce a fost arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile.

Ca și când nu i-ar fi fost suficient faptul că acesta a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de alte 29 de persoane, într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism, Bodi ar putea fi judecat și pentru agresiune și violență.

Fosta sa soție, Bianca Drăgușanu, nu renunță la plângerea depusă la finele anului trecut, pentru violențele repetate la care a fost supusă timp de doi ani de zile.

Chiar dacă la dosar există nu mai puțin de patru certificate medico-legale , scoase de Bianca în urma bătăilor primite de la fostul soț, acesta stă încă pe loc. Vedeta a fost chemată și s-a prezentat o singură dată la secția de poliție, din momentul în care a depus acea plângere penală împotriva fostului soț.

Imediat după ce a făcut publice imaginile în care apare cu fața desfigurată și tumefiată de la loviturile încasate, fosta asistentă tv declara că vrea ca Alex Bodi să plătească pentru violențele și umilințele la care a supus-o.

„Eu am luat bătaie, în acele poze se vede clar. Există un dosar pentru care cine m-a lovit va plăti. Există persoane și dovezi. Am făcut publice pozele pentru că el a dat acea poză. Doar cu el am vorbit pe Facetime atunci.

La rându-i, Alex Bodi a ripostat, spunând că Bianca nu are cu ce să-și susțină plângerile.

„Imaginile pe care le-a publicat sunt de acum doi ani de zile, sunt lucruri pe care eu mi le-am asumat public. Poate să facă și 50.000 de plângeri, dar trebuie să le și susțină. Plângerile trebuie făcute în maxim 20 de zile. Ea mi-a făcut plângere anul trecut că eu i-am rupt picioarele și picioarele ei erau rupte de fostul iubit.

Încearcă să mă atace din toate părțile și să mă șantajeze. Problema ei este că o ignor total și nu știe ce să mai facă. Este vorba de o răzbunare, combinată cu o diversiune. A publicat pozele ca să-mi facă mie rău. Eu vreau să uit acest război cu ea. Nu am nici o intenție să-i fac rău, plus că nu mă mai interesează persoana ei. Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut.

A existat un conflict între noi doi în 30 septembrie. Trebuie să înțelegi de ce au degenerat lucrurile, din geloziile ei. De ce vrei tu să sari la bătaie? Adică tu sari la mine, eu te opresc și tu după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau”, a declarat Alex Bodi, pentru Antena Stars.