Alex Bodi a ieșit din închisoare. Ce va face acum, a divulgat planul pe care îl are

Alex Bodi a ieșit din închisoare și face primele declarații despre cele petrecute. Ce va face acum celebrul afacerist? Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a divulgat planul pe care îl are. Ce și-a pus în minte?

Alex Bodi a ieșit din închisoare după ce magistrații l-au plasat sub control judiciar. Controversatul afacerist a fost eliberat în cursul serii de ieri. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a povestit prin ce momente emoționante a trecut cu fiica sa. Bărbatul a mărturisit că s-a întors la o viață normală și începe ușor să-și reia activitățile.

Afaceristul a mai spus că primul lucru pe care l-a făcut imediat după ce a ieșit din vizorul autorităților a fost să-și vadă fetița. Micuța întreba zilnic de el și a fost foarte afectată în urma celor întâmplate. Finul său a adus-o la el, ulterior au mâncat împreună și au mers acasă. Emoțiile au fost mari pentru bărbat, dar și pentru fiica sa.

„Am ieșit pe la șapte și ceva și primul lucru, am vrut să îmi văd fetița. Întreba zilnic de mine, era afectată, să spun așa, emoțional. M-am dus, de fapt, a adus-o finul meu, am stat, am mâncat și apoi am mers acasă.

A fost emoționant, atât din partea mea, cât și din partea ei, este o legătură tată-fiică, e mereu mai puternică decât orice. De ea mi-a fost cel mai dor, dar și de fiica mea cea mare, mai ales că a fost ziua ei luna trecută și nu am putut să plec, dar o să o revăd și pe ea curând”, a povestit Alex Bodi.