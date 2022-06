Țeapa majoră dată de Gigi Becali. Pe cine a pus efectiv în genunchi: „Acum mă uit la bec”

Țeapa majoră dată de Gigi Becali. Patronul FCSB a vrut neapărat să scape de fundașul Andrei Miron (28 de ani). Acesta a fost găsit vinovat pentru golul încasat de roș-albaștri în minutul 88 al meciului cu Voluntari, terminat la egalitate. Astfel, Miron și-a lipsit propria formație de șansa de juca „finala campionatului”, în ultima etapă, cu CFR Cluj. Gigi Becali l-a lăsat să plece liber de contract pe fotbalist, dar cel care a pierdut bani a fost patronul altei echipe.

Gigi Becali l-a criticat pe Miron imediat după meci, spunând că acesta nu avea voie să nu-l oprească pe Costin, chiar dacă jucătorul advers fusese într-o poziție suspectă de ofsaid. Latifundiarul a confirmat ulterior că i-a transmis lui Miron să-și caute echipă.

„Șutul” primit de la Gigi Becali a fost un pas înainte pentru fundașul central de 28 de ani. Andrei Miron a semnat deja cu Hapoel Haifa, din Israel, fosta echipă a lui Gabi Tamaș. Mai mult, Miron va încasa un salariu de 20.000 de euro pe lună, față de 12.000 de euro cât lua la FCSB.

Gigi Becali l-a lăsat să plece liber de contract pe jucător, deși mai avea 6 luni de contract. Dar cel care pierde din toată mutarea este patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime. Și asta din cauză că Miron trecuse la FCSB în iarna lui 2020 pe gratis, dar gruparea moldoveană deținea 70% dintr-un viitor transfer pe bani al lui Miron de la vicecampioană la o altă formație. Acum, însă, nu s-a mai ales cu nimic după ce fundașul central a ajuns la Hapoel Haifa din postura de jucător liber de contract.

„Mutarea” lui Gigi Becali l-a descumpănit pe Valeriu Iftime, patronul celor de la Botoșani. Acesta a declarat că nu e prima „țeapă” pe care o ia, nerămânându-i decât „să mă uit la bec”.

„Asta e viața! Nu e prima țeapă pe care o încasez. Aveți informația corectă. Noi dețineam 70 la sută dintr-un eventual transfer pe bani al lui Miron de la FCSB la o altă formație, dar acum m-am ales cu uitatul la bec. Am vorbit și eu cu Florin Vulturar să văd dacă Miron chiar a plecat în Israel liber de contract. Iar Florin mi-a garantat că așa este. Dacă Gigi Becali nu îl lăsa liber de contract, nu scăpa acum de Miron, adică de salariul lui, dar nici cei de la Hapoel nu-l luau pe bani. Ei l-au vrut doar dacă rămânea liber de contract.

Iar eu? Așa cum v-am zis. Acum mă uit la bec. Eu l-am lăsat pe Miron la FCSB, deși puteam să îl mai țin la mine încă șase luni, că atât mai avea contract cu noi. Dar copilul a insistat să îl las să plece liber la FCSB. Am acceptat, cu condiția ca noi să păstrăm 70 la sută dintr-un ulterior transfer pe bani. Așa au acceptat și cei de la FCSB. Am gândit că Gigi nu are cum să nu îl vândă la o altă echipă sub de 500 de mii de euro. Și uite că el a decis să îl lase liber doar ca să scape de el”, a spus Iftime pentru ProSport.