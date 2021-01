EXCLUSIV Alin Oprea, decizie radicală după ce Tavi Colen l-a refuzat. Ce va face cu trupa Talisman

Alin Oprea și Tavi Colen, artiștii care au cunoscut celebritate cu piesa ”Atât de singur”, nu-și mai vorbesc de 15 ani, răstimp în care au dus un adevărat război al declarațiilor. Deși Alin, aflat în plin proces de divorț cu Larisa, și-a fi dorit să refacă formula de aur a trupei ”Talisman”, Tavi n-a fost încântat de idee: ”Nu mai e bună ciorba reîncălzită, după 15 ani”, ne-a declarat Tavi, zilele trecute. La aflarea veștii, Alin ne-a povestit, în exclusivitate, despre planurile de viitor pe plan muzical.

Alin Oprea, decizie fără precedent în scandalul cu Tavi Colen. Ce se întâmplă cu Talisman?

”Din păcate, colegul meu Tavi a refuzat reuniunea, așa că trupa Talisman merge mai departe cu încredere, iubire și respect pentru voi”

Alin Oprea, în vârstă de 49 de ani, ține să lămurească lucrurile cu privire la fostul său coleg de trupă, Tavi Colen (54 ani), alături de care a cunoscut celebritatea, la debutul muzical. El și-ar fi dorit o împăcare cu Tavi, alături de care voia să urce din nou pe scenă, însă acesta a declinat oferta: ”Nu se pune problema să reiau colaborarea cu fostul meu coleg Alin Oprea. După 15 ani, nu poți să reîncălzești ciorba de altădată. N-am mai vorbit cu el de mult timp. Eu am cariera mea muzicală”, a spus Tavi, în exclusivitate, pentru playtech.ro, zilele trecute.

Iată și părerea lui Alin Oprea: ”Una dintre dorințele mele a fost să reunesc, în acest an aniversar, un Talisman cu Tavi Colen, reîntors în componența originală a trupei și asta pentru voi, cei care încă mai păstrați nostalgia anilor ’90. Din păcate, colegul meu Tavi a refuzat reuniunea, așa că trupa Talisman merge mai departe cu încredere, iubire și respect pentru voi. Alin Oprea & Talisman”.

„Aș vrea să vă mulțumesc pentru multele momente importante”

„Aș vrea să vă mulțumesc pentru multele momente importante în care ați fost alături de mine și de formația Talisman. Vă mulțumesc pentru momentul lansării noastre cu piesa „Atât de singur”, pentru discurile de aur și de platină câștigate, pentru ocazia de a participa la festivalurile de legendă ale României (Mamaia, Cerbul de Aur sau Callatis), pentru stadioanele pline și pentru faptul că ați trăit alături de noi toate momentele de glorie.

Am cutreierat lumea din dorința de a vă aduce muzica noastră în suflete, aici sau oricât de departe de țară ați hotărât să vă stabiliți. Am creat, am muncit și am făcut toate sacrificiile, având credința sinceră că ceea ce transmitem prin muzică, reprezintă oglinda sufletelor noastre.Adevăratele mulțumiri, însă, aş vrea să vi le adresez pentru faptul că ați fost aproape de mine, atunci, la greu, când am avut cea mai mare nevoie de voi”, a spus Alin, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Alin Oprea le-a mulțumit fanilor, care nu l-au părăsit la greu

” Vă mulțumesc că mi-ați oferita șansa de a renaște și bucuria de a reinventa trupa Talisman, care va împlini, peste câteva luni, 25 de ani de activitate”. Artistul Alin Oprea le este recunoscător fanilor, care nu l-au abandonat în momentele grele: ”După plecarea lui Tavi Colen, nu se știa dacă începând de a doua zi Formația Talisman va mai exista, nu se știa dacă colegii mei de trupă vor rămâne alături mine și nu se știa că toate hit-urile pe care le-am cântat la Talisman îmi aparțineau (cu excepția a două prelucrări folclorice).

Chiar și acum, recent, când am trecut prin cea mai dificilă perioadă a vieții mele și când oamenii pe care i-am iubit și susținut cel mai mult au încercat să distrugă tot ce reprezentam în plan uman, profesional și spiritual, voi ați fost lângă mine.Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru că mi-ați oferita șansa de a renaște, puterea de a merge mai departe și bucuria de a reinventa trupa Talisman, care va împlini, peste câteva luni, 25 de ani de activitate. Voi nu mai reprezentanți pentru noi un „public” sau niște „fani”… Nu! Ați devenit în timp, prietenii noștri apropiați, iar trupa Talisman nu mai e formația noastră, este formația voastră de suflet.V-o dăruim cu drag!”

Alin Oprea se află în plin divorț de Larisa, mama copiilor săi. Pe 15 februarie se revăd la Tribunal

Alin Oprea se află în plin proces de divorț de Larisa, după 22 de ani de căsnicie și 23 de ani de relație. Artistul a acuzat-o de infidelitate. Le-a spus apropiaților că Larisa l-ar fi înșelat cu nouă bărbați, printre care și cu un antrenor de sport, și că, la un moment dat, ar fi vrut să divorțeze de el pentru un cetățean german, care și-ar fi părăsit familia de dragul ei. Prima înfățișare la divorț a soților Oprea va avea loc pe 15 februarie. Cei doi copii ai lor, Adrian (21 ani) și Melissa (18 ani), sunt de partea mamei, în tot acest scandal.