Tatăl cu 150 de copii. Povestea impresionantă a bărbatului care este cunoscut de o lume întreagă

Povestea unui bărbat din Statele Unite ale Americii face înconjurul lumii. Ce-i drept, nici nu ar avea cum să fie altfel. Joe Donor a devenit, în doar 12 ani, tatăl a 150 de copii. Da, aţi citit bine!

Din anul 2008, Joe Donor, un bărbat originar din Statele Unite ale Americii, lasă însărcinate, în fiecare an, mai bine de 10 femei. Probabil vă întrebaţi cum este posibil aşa ceva. Ei, bine, se pare că acesta este donator de spermă.

În vârstă de 49 de ani, americanul care s-a stabilit în Marea Britanie îşi oferă serviciile femeilor care doresc să aibă copii. Ceea ce este cu adevărat incredibil este faptul că Joe Donor nu a cerut niciodată bani în schimbul fericirii pe care o oferă. Se pare că nici măcar pandemia de COVID-19 nu l-a putut opri pentru că, în ultimele luni, a lăsat însărcinate cinci femei.

“Nu am niciun câștig financiar de la femeile care apelează la mine, îmi place doar să ajut oamenii. Eu am o afacere online, așa că pot să mă deplasez oriunde este nevoie de mine. Pandemia de COVID-19 m-a prins în Argentina, unde am lăsat cinci femei însărcinate. Am reușit să mă întorc în Marea Britanie recent, după ce s-au reluat zborurile”.