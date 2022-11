Târguri de Crăciun 2022 în România. Orașe în care intri într-o lume plină de magie de sărbători

Mai sunt doar câteva săptămâni până la cea mai așteptată sărbătoare din an – sărbătoarea Crăciunului. În fiecare an, creștinii prăznuiesc Nașterea Domnului pe data de 25 decembrie. Ca-n fiecare an, românii se vor putea bucura de târguri de Crăciun în diverse orașe din țară. Se spune că târgurile de Crăciun își au originile în Germania, iar de ani de zile se organizează și la noi. De aceea, în materialul care urmează vă prezentăm târguri de Crăciun 2022 în România.

Târguri de Crăciun 2022 în România

Târgurile de Crăciun sunt cele mai așteptate, an de an, de toți românii, în special de cei mici. Aceste evenimente stradale sunt oportunitatea ideală să ieși cu familia sau prietenii, pentru a intra în spiritul Crăciunului.

La aceste târguri vă puteți bucura de vin fiert și puteți degusta preparate tradiționale dedicate Crăciunului. Tot aici veți putea participa la concertele organizate de primăriile orașelor.

Târguri de Crăciun 2022 în România. Aceste târguri au atras tot mai mulți vizitatori de la un an la altul, excepție făcând perioada pandemiei de coronavirus, când nu s-au organizat târgurile în perioada sărbătorilor de iarnă. Cel mai cunoscut târg de Crăciun este cel de la Sibiu, care se organizează anual din 2007 încoace. Și târgul de Crăciun din Capitală se numără printre cele mai vizitate târguri de la noi din țară.

Târgul de Crăciun din București

Târgul de Crăciun din Bucureşti se deschide oficial pe 20 noiembrie 2022 și va fi organizat în Piaţa Constituției. El va fi deschis până pe 26 decembrie 2022.

„În acest an vă așteptăm cu peste 70 de căsuțe din lemn de unde puteti alege cadouri specifice sarbătorilor de iarnă, jucării, suveniruri tradiționale și produse alimentare, dar și cu spatii pentru activități și jocuri interactive pentru copii, concerte live în cadrul cărora vor cânta coruri de la Palatul National al Copiilor și Opera Comică pentru Copii, dar și artiști”, se arată în postarea publicată pe Facebook de Primăria Capitalei.

Începând cu 20 noiembrie și până pe 26 decembrie, vizitatorii vor putea merge la Târgul de Crăciun din București. Aici își vor putea achiziționa produse artizanale, globuri pictate manual, clopoței, coronițe, decorațiuni și ornamente. Nu vor lipsi nici delicatesele specifice sezonului: cozonacii, prăjiturile, plăcintele, acadelele, turta dulce, ciocolata de casă, băuturile sau gustările calde. Intrarea este liberă.

De asemenea, vor fi schimbări în trafic din cauza Târgului de Crăciun Bucureşti 2022. În perioada 20 noiembrie – 26 decembrie 2022, va fi restricţionat traficul rutier pe banda 1 de circulaţie din segmentul inelului Pieţei Constituţiei.

Târgul de Crăciun din Sibiu

Dacă nu știați până acum, târgul de Crăciun din Sibiu se organizează an de an începând cu 2007. În acel an, Sibiu a fost declarată Capitală Europeană. Mai mult de atât, târgul de la Sibiu a fost ani de zile în topul celor mai frumoase târguri europene, având vizitatori chiar și din afară.

În acest an, târgul va fi organizat în Piața Mare și va fi deschis în perioada 11 noiembrie 2022 – 2 ianuarie 2023. Intrarea este liberă!

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca se va organiza în perioada 18 noiembrie – 31 decembrie, în centrul orașului. Drept urmare, Piața Unirii va deveni locul de întâlnire al miilor de clujeni în perioada sărbătorilor de iarnă. În acest an, primăria orașului a pregătit numeroase activități și evenimente dedicate sărbătorilor. Intrarea este liberă.

Târgul de Crăciun din Oradea

Târgul de Crăciun din Oradea se va organiza în perioada 2 decembrie 2022 – 26 decembrie 2022 și va avea loc în Piața Unirii și Piața Ferdinand. Acest târg este, de fapt, un proiect cultural organizat de Primăria Municipiului Oradea prin Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune (APTOR).

Anual, mii de oameni vizitează acest târg, unde vor găsi căsuțe cu bunătăți, dulciuri ca-n copilărie, decorațiuni și cele mai frumoase cadouri de Crăciun. Intrarea este liberă.

Târgul de Crăciun din Craiova

Și târgul de Crăciun din Craiova este de-a dreptul spectaculos. El va fi organizat în perioada 11 noiembrie 2022 – 8 ianuarie 2023. Căsuțele de poveste unicat, un brad înalt de peste 20 metri, peste un milion de beculețe și figurine luminoase, dar și un patinoar de 700 mp sunt pregătite să-și primească oaspeții în fiecare zi.

În acest an, târgul de Crăciun din Craiova se va organiza în cinci zone ale orașului: Piața Mihai Viteazul, Centrul Vechi, esplanada Teatrului Național, zona Doljana, Părculețul de la Catedrala Sf. Dumitru. Intrarea este liberă.