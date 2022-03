Țara din Europa în care Andreea Bănică e celebră. Oamenii de acolo o iubesc la nebunie EXCLUSIV

În urmă cu aproximativ 2 luni, artista a primit invitația de a cânta în Ucraina. Inițial, aceasta a crezut că este o glumă. Dar când s-a convins că era vorba de un job, a refuzat elegant, dat fiind faptul că era la curent cu situația din Ucraina. În acel moment, încă nu se declanșase războiul, după cum ne-a mărturisit Andreea Bănică în exclusivitate pentru Impact.ro.

Andreea Bănică are deja faimă internațională, fiind o artistă obișnuită cu scena și publicul din afara granițelor. Astfel că acesteia nu-i lipsesc ofertele de a cânta peste hotare.

Recent, mai pecis în urmă cu două luni, când încă nu începuse războiul, ea a fost invitată să cânte în Ucraina. Fiind pusă la punct cu situația din această țară, artista a refuzat fără să stea pe gânduri.

„M-au chemat în Ucraina acum două luni. Am crezut că face mișto cel care ne-a trimis mailul. Am refuzat clar. Sunt la curent cu tot ce se întâmplă”, a declarat Andreea Bănică pentru Impact.ro.

În schimb, Andreea Bănică se pregătește să plece în ajunul sărbătorilor Pascale în Bulgaria. Acolo va concerta nu pentru vreo comunitate de români, ci pentru publicul local.

Acolo sunt foarte cunoscută, am avut turnee acolo, e foarte bine. Cam de 10 ani merg, am tot fost în țări balcanice. Bulgarii sunt foarte primitori, totul e la superlativ. Petrec Paștele cu bulgarii”, ne-a mai declarat Andreea Bănică, în exclusivitate.

„Concertele nu știu dacă se vor înmulți, totuși avem un război lângă noi. Nu cred că va mai fi ca înainte deși am sperat. Eu am concert în Bulgaria. Nu cânt pentru comunitate.

În plin Post al Paștelui, artista nu ne-a ascuns faptul că ea nu a ținut niciodată post și că nu consumă carne de porc.

„Nu țin post sub nicio formă. Nu am ținut niciodată. Nu pot spune că gătesc eu mielul, dar dacă trebuie, îl fac. Eu nu mănânc, iar copiii nu știu ce mănâncă atunci când le dau”, a mai completat aceasta.

În perioada pandemiei, cum concertele lipseau cu desăvârșire, Andreea Bănică s-a implicat în mai multe proiecte online. Vedeta ne-a mărturisit că acestea merg foarte bine și-n prezent.

„Am multe campanii, joburi non stop. Se câștigă foarte bine, e o zonă pe care am atins-o în perioada pandemiei. Nu cântam așa că m-am implicat în treaba asta și am dezvoltat ceva care-mi aduce venituri bune”, a mai mărturisit Andreea Bănică, care s-a certat cu Alex Velea.