Andreea Bănică, tarif colosal pentru 45 de minute de cântare. Câte mii de euro a încasat

Andreea Bănică și-a surprins unii fani cu tariful pe care îl cere pentru un eveniment în care presteză 45 de minute. Câte mii de euro încasează pentru un astfel de spectacol? Românii care o doresc la zilele lor speciale trebuie să bage mâna adânc în buzunare.

Andreea Bănică este una din cele mai apreciate vedete de la noi. Ea este deja de ani buni în vizorul românilor și face parte din categoria solistelor cu o carieră impresionantă. Fanii o iubesc și nici nu este de mirare că nu duce lipsă de evenimente, chiar dacă ne aflăm în contextul pandemic.

Cântăreața a făcut un show uriaș în Rădăuți chiar zilele trecute și a reușit să-i impresioneze pe invitați cu pestația sa LIVE. Solista și-a făcut apariția la eveniment într-o rochie roșie cu paiete, alături de cele patru dansatoare și un saxofonist. Blondina a cântat melodii cunoscute din repertoriul său și alte cântece tradiționale din Bucovina.

Cei de față au încins imediat ringul de dans și s-au bucurat și de o horă la un moment dat. Întreg momentul a durat aproximativ 45 de minute, iar românii care au invitat-o au scos din buzunare nu mai puțin de 6.000 de euro, conform cancan.ro. Suma aceasta include transportul și cazarea Andreei Bănică, dar și a trupei de dansatoare cu care a venit.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea au investit în imobiliare pentru a nu rămâne descoperiți din punct de vedere financiar în pandemie. Cei doi soți au luat această decizie după ce au văzut că virusul chinez a reușit să înghețe activitatea artistică. Fanii sunt din ce în ce mai curioși de afacerile lor.

“Am început totul prin anul 2012, am cumpărat un teren, ca să ne facem o vilă, apoi lângă teren s-a ridicat un bloc și nu am mai făcut casa. Cel care făcea asta era prietenul meu, mi-a dat proiectul și am construit și eu un bloc pe terenul unde trebuia să îmi fac casa și de aici am început să investesc în alte terenuri, în alte construcții.

Acum îmi merge foarte bine, chiar și în perioada aceasta. Întotdeauna a mers bine, indiferent că a fost criză financiară. E o afacere profitabila. Nu avem apartamente scumpe, 70.000 de euro este cel mai scump apartament de trei camere, iar cel mai ieftin este de 52.000 de euro, cel cu două camere, un pic mai micuț”, mărturisește soțul vedetei, pentru impact.ro.