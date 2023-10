Țara din Europa care nu are aeroport sau armată. Foarte mulți turiști merg acolo în vacanță

Puține locuri de pe Pământ sunt la fel de speciale, unice și încântătoare precum statul din Europa cunoscut și sub denumirea „Țara Pirineilor”. Cultura deosebită și atracțiile de neegalat atrag foarte mulți turiști în zonă, an de an. Ce mulți nu știu este că această țară nu are nici aeroport, dar nici armată.

Milioane de turiști vizitează această țară

Este una dintre cele mai mici țări din lume, cu o populație de circa 79 de mii de oameni și o suprafață de 468 de kilometri pătrați. Suficient spațiu pentru turiști, însă! Aici se deplasează anual 8 milioane de călători, stațiunile din zonă fiind renumite în întreaga lume.

Andorra, fiindcă despre ea este vorba, ascunde aspecte foarte interesante, multe dintre ele fiind necunoscute oamenilor. De exemplu, denumirea sa reală este Principatul Andorra, fiind numit astfel deoarece șeful de stat de aici este un coprincipat parlamentar.

Curiozități despre „Țara Pirineilor”

Probabil spre surprinderea unora, doar o treime din populația țării s-a născut în regiune. Datele recensământului arată că aproximativ două treimi din populație nu are naționalitate andorrană. Mulți sunt spanioli (peste 40 la sută) francezi și portughezi.

Andorra este țara din Europa în care nu există aeroport. Având în vedere cât de mică este ca suprafață și cât de muntos este terenul, pur și simplu nu există spațiu pentru construirea unui aeroport. Cel mai apropiat este situat chiar peste graniță, pe pământul spaniol.

În Andorra nu există armată

Speranța de viață din Andorra este una dintre cele mai mari din lume. Mâncarea și stilul de viață sunt foarte sănătoase, spun specialiștii. În anul 2023, speranța de viață în țara amintită a fost stabilită de experți la 81,6 ani în cazul bărbaților și la 86 ani în cazul femeilor.

Un alt lucru mai puțin cunoscut este că Andorra nu dispune de armată și nici de o instituție care să administreze astfel de probleme. Liderii statului au căzut de acord cu Spania și Franța în vederea unor tratate prin care cetățenilor din zonă li s-a promis apărare și protecție, în cazul în care este necesar.

Atracții turistice din Andorra

Pe de altă parte, nu e de mirare că Andorra atrage milioane de turiști anual. Pârtiile de schi din Grandvalira însumează mai mult de 300 de kilometri. Grandvalira Andorra Pass reunește cele șase sectoare din Grandvalira, precum și pârtiile Pal Arinsal și Ordino Arcalis.

Citește și: România face valuri în Europa: a intrat în top 10 și a bătut țări importante

Totodată, mica țară găzduiește mai găzduiește o atracție turistică. Golful Soldeu este situat la 2.250 de metri deasupra nivelului mării, ceea ce îl face să fie cel mai înalt teren de golf din Europa. Există chiar și o telecabină pe care jucătorii de golf o pot folosi pentru a ajunge la spațiul cu pricina.