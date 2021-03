Tania Budi, accidentare la călărie. Vedeta a trăit clipe dureroase: ”Mi-am pierdut cunoștința 7 secunde”

Tania Budi a trecut prin clipe cumplite, după un accident la călărie. Vedeta a povestit că a căzut de pe cal și s-a lovit la cap, pierzându-și cunoștința, dar și memoria pentru câteva ore. Ea s-a ales și cu o coastă fracturată, în urma accidentului grav.

Tania Budi a avut parte de momente groaznice, când a suferit un accident la echitație. Afacerista a declarat că nu purta cască, în momentul în care a căzut de pe cap. În plus, în următoarele ore după accident, ea nu își amintea nici cum s-a întâmplat totul, dar nici câți ani are.

Chiar dacă acum râde pe seama acestui incident, Tania Budi a povestit că în drum spre spital își întreba fratele ce s-a întâmplat.

„Am fost la medic, mi-am făcut computer tomograf, totul e ok. Am o coastă fisurată și am avut memoria pierdută pentru câteva ore. În vreo două luni, am înțeles că asta se sudează la loc. Acum fac numai glume pe tema acestui subiect, a fost o întâmplare haioasă, pentru că au apărut tot felul de povești după ziua aceea.

Chiar în ziua în care am plecat de la grajduri, m-au luat fratele meu și un prieten și m-au dus la medic. Eu îi întrebam din 5 în 5 minute ce s-a întâmplat, iar ei ziceau că am căzut în cap. După, la câteva minute, iar îi înrebam ce s-a întâmplat. Până să îmi revină toată memoria, la un moment dat, m-am uitat pe rețeta pe care mi-a dat-o doctorul, în timp ce vorbeam cu o prietenă la telefon. Mi-am văzut numele pe rețetă și vârsta. Atunci eu am început: ‘ dar ce a scris omul ăsta aici, 53 de ani? Ce, eu am 53 de ani?.

Și prietena mea m-a întrebat: ‘dar câți ani ai? 51 de ani, ziceam eu. Practic toate amintirile din ultimii doi ani erau șterse. Am pus întrebări și despre oameni care se aflau cu doi ani în urmă, în viața mea. Creierul blochează automat neuornii în a comunica între ei imediat dupa un șoc și probabil s-a întâmplat acest fenomen. Data viitoare când voi cădea mi-as dori să-mi pierd memoria pe ultimii 20 de ani’, a spus Tania Budi.