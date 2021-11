Tânărul care a înjunghiat o femeie într-un magazin, inspirat de filmul Joker înainte de a comite grozăvia

Tânărul care a înjunghiat o femeie într-un magazin la începutul lunii trecute, David Delcea, a postat pe contul lui de Youtube un fragment scurt din filmul Joker. Personajul din film înjunghie o persoană în același fel în care acesta a înjunghiat femeia din supermarket.

Oamenii legii încă încearcă să găsească o unitate psihiatrică specializată pentru minori cu probleme psihice asemănătoare. Băiatul a fost internat din seara de 5 noiembrie, atunci când a înjunghiat-o pe femeie, până pe 8 noiembrie la Clinica de psihiatrie pediatrică din Cluj-Napoca.

A fost externat, deoarece unitatea medicală nu este specializata pentru cazuri de acest gen. Tânărul a fost internat la București. În perioada 5 – 8 noiembrie a fost ținut într-un salon de la Spitalul de copii, însă a fost vorba despre ceva provizoriu.

”Fiul meu este o victimă a sistemului. Un sistem medical care nu a reușit să-i găsească un tratament psihiatric potrivit și care acum nu are proceduri să-l interneze. A existat la Buzău un centru specializat pentru internări dispuse de instanță în cazul minorilor, dar a fost desființat, în rest existând centre pentru adulți. Suntem la București la Spitalul Obreja, de unde ne-au zis că o să conteste ce a dispus instanța și că ni-l dau acasă. Efectiv nu știm ce să mai facem. Eu am plătit bodyguarzi care să-l însoțească, am lucrat mai puțin ca să am grijă de el”, ne-a spus tatăl Cristian Delcea, de profesie psiholog, conform Clujust.ro.