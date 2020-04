Survivor România Live Stream Online pe Kanal D – Ediția de luni, 6 aprilie

Urmărește o ediție incendiară Survivor România, astăzi, de la ora 20:00. Află cu ce ne mai surprind concurenții de la Survivor România și ce conflicte au mai apărut între concurenți. Reality show-ul se îndreaptă către fazele finale ale competiției. Cine a fost nominalizat în ediția de sâmbătă seară când a avut loc jocul pentru imunitate?

Prezentatorul reality show-ului, Dan Cruceru a făcut un anunț în ediția de sâmbătă seară care a adus explozie de bucurie printre concurenți, atât în echipa Faimoșilor cât și în cea a Războinicilor.

Acesta a anunțat concurenții că va face o masă comună la care vor participa concurenții ambelor echipe, în cinstea unificării. Chiar dacă ambele echipe vor sta la aceeași masă, acestea se vor duela în continuare. Concurenții au avut dreptul de a purta propriile haine și s-au bucurat enorm la primirea veștii.

Războinicii au câștigat jocul pentru imunitate de sâmbătă seară. La începutul competiției jocul era condus de către Faimoși, apoi Războinicii au preluat conducerea, aceștia câștigând 7 dueluri consecutiv. Elena, din echipa Faimoșilor crede că tensiunile din interiorul echipei își pun amprenta asupra concurenților.

Dan Cruceru a anunțat în ce constă recompensa pe care a câștigat-o echipa Războinicilor, la sfârșitul jocului de imunitate, în afară de imunitate.

Sony Flame a fost concurentul care a fost nominalizat în ediția de sâmbătă seară de la Survivor România. El a fost nominalizat alături de Asiana, care a avut 3 propuneri pentru nominalizare, în timp ce Sony Flame a avut 4 propuneri. Ce declarații a făcut acesta imediat după nominalizare:

„Oarecum mă așteptam, Dan. Instinctul de obicei îmi spune ce urmează și, mai ales, la acest joc. Am simțit că de când am intrat în competiție am fost privit de către colegii mei pe linie masculină ca pe un rival. Au încercat să îmi dea la psihic. Nu am simțit nicio vorbă de încurajare, ba mai mult, așa-zișii lideri în loc să facă strategii pentru jocul de imunitate făceau strategii pentru cazul în care vom pierde jocul de imunitate. Asta e, mergem înainte și publicul va decide”, a spus Sonny Flame după ce a fost nominalizat pentru eliminare.