Survivor România 2022, 25 ianuarie. Războinicii au câștigat cu un avans colosal în fața Faimoșilor

Cele două echipe de la Survivor România 2022 s-au confruntat marți seară pentru o recompensă inedită. Echipele s-au bătut pentru a primi câte 3 ouă de persoană. În momentul în care Daniel Pavel a prezentat marele premiu, toți au aplaudat și s-au bucurat nespus.

Din păcate, trei concurenți de la Survivor România 2022 nu au putut intra pe teren. Robert Niță și Andreea Tonciu nu au primit acceptul medicilor pentru a intra pe traseu. De la echipa Războinicilor nu a intrat Angela, accidentată și ea.

„Sunt plouată, obosită, dar probabil o să ne trezim cu toții când o să vedem recompensa. Ne este foarte foame, dar eu o să încerc să dau tot ce am mai bun din mine” – Otilia.

Primul punct al serii a fost câștigat de CRBL pentru echipa Faimoșilor. Traseul este ușor de parcurs deși pare destul de complicat, dar ultima probă, cea a inelelor, este cea mai problematică.

Scorul a fost egalat de Alexandra de la Războinicii, după ce Elena Chiriac a avut ceva probleme la mini-puzzle-ul Survivor. Alex Delea de la Războinicii a adus al doilea punct al echipei (2-1), pentru ca după el să concureze Otilia pentru Faimoși. Din nefericire, a fost învinsă de Ana Dobrovie care a adus al treilea punct pentru Războinici.

TJ Miles și Relu de la Războinicii s-au înfruntat și ei pe traseu. Menționăm că acesta din urmă a bifat prima intrare după accidentarea suferită acum câteva zile. Relu, în vârstă de 50 de ani, a reușit să aducă un punct pentru echipa sa, scor 4-2 pentru Războinici.

Laura Giurcanu și Ștefania de la Războinici s-au întrecut și ele pe traseu. Din păcate, Faimoasa a avut dificultăți pe traseu și a rămas cu mult în urma Ștefaniei Ștefan. Punctul a fost câștigat de Războinici, aducând scorul la 5-1.

Următorii pe traseu au fost Blaze și Cătălin Zmărănescu care a avut un avans spectaculos încă de la începutul probei. Punctul a fost câștigat de Faimoși, scor 5-2. TJ Miles reintră pe traseu și în înfruntă pe fotbalistul Alexandru Nedelcu. Punctul a fost câștigat de Războinici, scor 6-2.

Elena Chiriac și Elena Matei s-au înfruntat și ele pe traseu, cot la cot. Faimoșii au câștigat un punct și scorul a ajuns la 6-3. Următorii au fost Blaze și Emil Rengle, care a ținut pasul cu Războinicul pe traseu. Punct câștigat de echipa Faimoșilor, scor 6-4.

Reintră pe teren Laura Giurcanu și Ana Dobrovie, care tura anterioară a câștigat un punct pentru Războinici. Ana a avut avans în fața Faimoasei și a câștigat al doilea punct al său, scor 7-4 pentru Războinici.

CRBL și Alex Delea s-au înfruntat pe traseu, cot la cot. Punctul a fost câștigat de CRBL de la Faimoșii, scor 7-5. A fost al doilea punct al artistului din seara aceasta.

Otilia Bilionera a reintrat pe traseu alături de Ramona, după ce TJ Miles a făcut-o să plângă. Punctul a fost adjudecat de Războinici, scor 8-5. Mai departe, Ionuț Popa și Radu Itu s-au întrecut pe traseu. Războinicul s-a dovedit a fi mai bun decât Faimosul, scor 9-5.

Blaze cu Emil Rengle s-au întrecut din nou pe traseul buclucaș, iar punctul a fost câștigat de Războinici, scor 10-5. Recompensa de 3 ouă de persoană a fost câștigată după o luptă acerbă cu Faimoșii.

„Mie nu îmi place locul 2, m-am săturat de locul 2. Nu mai pot să pierd, noi nu ne găsim ritmul. Trebuie să ne ambiționăm mai tare toți. În viața mea nu am pierdut atâtea meciuri, îmi e greu să ridic ochii din pământ. Am o carieră de sportiv de 43 de ani, nu am luat bătaie de atâtea ori. Râzi? De câte ori a cântat imnul pentru tine? Râzi, că se întoarce roata. Mi-e rușine de prietenii mei, de mine” – Cătălin Zmărăndescu a izbucnit în plâns după ce echipa lui a pierdut.

„Când pierdem, nu mănâncă nimeni. Mâncăm cât câștigăm. Trebuie să îi batem. Nu știu dacă a fost un moment când s-a rupt totul, dar nu a fost ziua în care să rupem jocul Războinicilor. Încă lucrăm la unificarea echipei, încă lucrăm cu cerebelul fiecăruia. Am venit la un joc din zone diferite și trebuie să ne transformăm în soldați” – CRBL.

„Sunt buni, ei au 5 fete, noi nu. Trebuie să facem alegeri mai bune. Andreea trebuie să plece, ne trage în jos. Știu că este aici, dar așa e” – Laura Giurcanu.

„Voi sunteți un grup, ăsta e adevărul. Eu nu v-am vorbit pe voi, în parte” – Otilia.

„Voi nu vreți să faceți parte din grup. Simt nevoia să plec capul în fața Războinicilor pentru lecția învățată azi. Pe zi ce trece devin mai bărbat. Îmi cer scuze în fața echipei pentru că nu am mâncat și că cei mai puternici plâng. Sper să ne unească și să devenim cei mai buni” – Emil Rengle.