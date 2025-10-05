Surprizele pe care i le-a pregătit Daciana Sârbu fetiței pe care a adoptat-o. Maria a împlinit 11 ani

Pentru familia Dacianei Sârbu, ziua de 24 septembrie a fost încărcată de emoții și bucurie. Antreprenoarea și-a surprins fiica adoptivă, Maria, cu o petrecere de neuitat, cadouri speciale și un mesaj plin de dragoste. Micuța, care a împlinit 11 ani, a fost în centrul atenției, iar aniversarea ei a fost marcată de momente tandre și imagini emoționante.

Cum a sărbătorit Daciana Sârbu ziua fiicei sale

Pentru ziua de naștere a Mariei, Daciana Sârbu a pregătit o petrecere surpriză desprinsă parcă din povești. Fetița a avut parte de un tort spectaculos, decorat cu numele ei și elemente care o reprezintă – pisicuțe jucăușe și ghemuri colorate de ață. Printre cadouri s-au aflat puzzle-uri, plastilină, haine și cărți, toate atent alese de mama ei, în funcție de pasiunile și interesele copilei.

Daciana Sârbu a împărtășit cu emoție bucuria momentului pe rețelele de socializare, publicând o fotografie cu fiica ei și un mesaj emoționant:

”La mulți ani, copil născut din inimă! Te iubim.”. Vezi imaginea în galeria foto a acestui articol!

Într-un interviu anterior, politiciana mărturisea cât de specială este Maria pentru ea: ”Pentru Maria, sigur că am fost pregătiți. Am ales un moment în care am fost foarte echilibrați. Aveam multă iubire de oferit. Pentru mine… am simțit că am fost iubită de Dumnezeu încât cumva trebuia să dau înapoi tot ce am primit, recunoștința mea pentru viața pe care am avut-o. Așa a apărut Maria.”

Cum a decurs procesul de adopție al micuței Maria

Adopția Mariei nu a fost un drum ușor, însă finalul a adus fericirea unei familii complete. Daciana Sârbu a explicat că procesul a fost unul complex, dar necesar:

”Este normal să dureze pentru că se explică în ce situații poți să te afli. Nu este ușor. Ți se spune tot ce poate fi mai rău, ceea ce este foarte bine. Tocmai de aceea există acest proces, există psihologi care te pregătesc pentru adopție înainte de orice. Procesul se finalizează cu acest atestat pe care poți să îl primești sau nu.”

Daciana Sârbu și Victor Ponta au adoptat-o pe Maria în anul 2020. De atunci, micuța trăiește într-un mediu plin de dragoste, alături de mama ei și de sora Irina.

Vezi și Daciana Sârbu vorbește deschis despre divorțul de Victor Ponta. Cea mai importantă lecție pe care a învățat-o după separare!

Cum arată viața Dacianei Sârbu după divorț

După aproape două decenii de căsnicie, Daciana Sârbu și Victor Ponta au ales drumuri separate. Cei doi au confirmat despărțirea, dar au rămas uniți în rolurile de părinți.

Între timp, blondina și-a regăsit liniștea și fericirea alături de un nou partener. Recent, ea a publicat imagini de la un eveniment, în care apare elegantă și zâmbitoare, alături de bărbatul care o însoțește acum în viață.

Ziua de naștere a Mariei a fost, astfel, nu doar o sărbătoare pentru copilărie, ci și un simbol al iubirii necondiționate și al noilor începuturi din viața Dacianei Sârbu.

Vezi și Daciana Sârbu şi Victor Ponta, un divorţ cum rar întâlneşti. Cei doi au rămas în relaţii bune, cum şi-au pregătit fetele pentru despărţire!