Surpriză totală pentru toți cei cu centrală termică de apartament. S-a anunțat acum

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit despre liberalizarea pieței gazelor naturale, programată pentru data de 1 iulie, dar a avut un mesaj și pentru companiile care le-au oferit clienților un preț chiar mai mare decât cel practicat în prezent. Așadar, vin vești bune pentru cei cu centrale pe gaz.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune că furnizorii de gaze naturale vor scădea prețul pentru consumatori

Virgil Popescu s-a dezlănțuit la adresa jucătorilor mari din piață care le-au trimis clineților lor oferte cu prețuri mai mari decât cele în prezent pentru gazele naturale vândute. Reprezentantul guvernul a spus că lucrurile nu vor rămâne așa, iar aceștia vor scădea și ei prețul, după liberalizarea pieței gazelor naturale. În plus, ministrul a vorbit despre ”consumatorul vulnerabil”.

”Am promis prin programul de guvernare că vom scădea preţurile în urma liberalizării. Veţi vedea că de la 1 iulie va scădea preţul la gaze naturale, indiferent dacă unii furnizori vor scădea acest lucru acum sau o vor face la 1 iulie sau după 1 iulie imediat. Faptul că ei oferă aceleaşi preţuri în facturi sau cu 2 lei în bătaie de batjocură asta nu înseamnă că aşa vor rămâne lucrurile. Faptul că am promis că vom defini consumatorul vulnerabil până la final de an aşa vom face.

Apare ”consumatorul vulnerabil”

Ne vom ţine de cuvânt. Nu am putut să spunem că-l facem până la 1 iunie, pentru că nu ne ţineam de cuvânt. Dacă promiteam ceva şi nu făceam, puteaţi să spuneţi: nu am fost de acord cu acea dată de 1 iunie şi am spus până la 31 decembrie. Şi o vom face, pentru că 1 ianuarie 2021, atunci când vom liberaliza preţul la energie electrică, trebuie să ne prindă pregătiţi. Oamenii care cu adevărat au nevoie de susţinere s-o aibă prin acest consumator vulnerabil, această schemă de susţinere a consumatorului vulnerabil”, a spus Popescu.

Ministrul Energiei a spus că urmează să se facă investiții majore în piața de energie electrică. Deși acesta spune că au mai fost anunțate până acum de guvernele din trecut, de data aceasta marii producători au termene clare de investiții, stipulate în contracte.

Se vor face investiții majore în piața energiei electrice

„Este adevărat că acest lucru a fost făcut în urma abrogării exceptării de la obligativitate a tranzacţionării pe OPCOM a energiei produse de unităţile nou înfiinţate, adică practic de către investiţiile noi. Acest lucru l-am promis în programul de guvernare şi ne-am ţinut de el şi l-am făcut. Asta înseamnă că vom stimula investiţiile noi. Asta înseamnă că va fi apetit investiţional în domeniul producţiei energiei electrice în România.

Va fi mai multă energie electrică în urma finalizării acestor investiţii şi automat şi oferta va fi mai mare decât cererea. Asta am spus tot timpul că vrem. Preţul la energie electrică este mare pentru că avem cerere mai mare decât oferta. Avem foarte multe capacităţi de producţie de energie electrică, dar, din păcate, nefuncţionale şi trebuie să creăm capacităţi noi de producţie a energiei electrice. De aceea, eu sunt convins că la 1 ianuarie 2021 nu vom avea în urma liberalizării salturi masive, ci vom avea investiţii multe şi încrederea investitorilor în România că acest lucru s-a întâmplat. Şi toate aceste lucruri le facem, le-am făcut şi le vom face, în plină pandemie”, a afirmat Virgil Popescu.