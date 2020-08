Surpriză totală la Puterea Dragostei! Livian și Bianca s-au despărțit? Detaliul care i-a dat de gol

De mai bine de două zile, pe rețelele sociale, mai exact, pe toate grupurile de susținători, circulă informația că foștii concurenți de la „Puterea Dragostei“, Bianca și Livian, s-ar fi certat și nu mai formează un cuplu. Care este detaliul care i-a dat de gol, aflați în continuare.

Surpriză de proporții la scurt timp de la marea finală a show-ului matrimonial „Puterea Dragostei“. După ce au câștigat trofeele, Bianca și Livian par a nu se bucura pe deplin de reușitele lor. Relația dintre ei pare din ce în ce mai șubredă, iar de câteva zile, pe grupurile de susținători circulă ideea că cei doi și-ar fi spus „Adio!“.

Indicii care să conducă la această concluzie ar fi suficiente. Un prim fapt ar fi că Livian, deși a spus, inițial, că va mai petrece cel puțin două săptămâni în Capitală, a plecat acasă, la Cluj. Ulterior, s-a aflat și despre alte evenimente care i-au determinat pe fanii cuplului să creadă că cei doi s-au separat, cel puțin pentru o perioadă.

Mai mult, ca tacâmul să fie complet, în această dimineață Bianca și Livian și-au dat block pe conturile de socializare. Semnele nu ar a fi bune deloc!

La rândul ei, Bianca a plecat și ea acasă la părinți, în Tecuci. Admiratorii s-au așteptat ca tânărul să o însoțească, cu atât mai mult cu cât, înainte de marea finală, mama brunetei, ajunsă la București, a avut numai cuvinte de laudă la adresa „ginerelui“.

„După un an și trei luni de când nu am mai ajuns la mine, acasă, am niște emoții…Nu știu ce voi simți când voi vedea locurile pe care nu le-am mai văzut de atâta vreme. Însă, sunt nerăbdătoare să stau cu familia. Din păcate, am ales să merg la Tecuci fără Livian, tata este împotrivă, mi-a zis să vin fără el! Încă nu este de acord cu relația noastră! De aceea, a venit mama la București să îl vadă, să își formeze o părere. Mă bucur că ea l-a plăcut, probabil, în timp, și tata își va schimba modul de a gândi!“, a mărturisit Bianca Comănici, potrivit wowbiz.ro.