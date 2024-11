Cum a reacționat Cristian Tudor Popescu, după ce George Simion l-a ironizat și l-a provocat la o dezbatere: ”Nu voi da mâna și nici bună ziua cu acest ins!”

În contextul campaniei electorale, Cristian Tudor Popescu și-a exprimat părerea public cu privire la situația de pe scena politică. Opiniile sale l-au făcut pe George Simion să îl provoace la o dezbatere. Ce răspuns a primit candidatul AUR, după ce l-a numit „Grinch” pe CTP.

Cristian Tudor Popescu a scris recent un articol, cu titlul „Cine poate să-l oprească pe Simion”, iar acesta a ajuns și în atenția candidatului AUR. CTP este de părere că Elena Lasconi are șanse să-l împiedice pe Simion să ajungă în turul 2 și a făcut o paralelă cu alegerile din anul 2000.

„Așa că, în acest tur 1, fiecare candidat va fi pe barba lui, mai puțin, firește, dna Lasconi, care va fi pe crucile de sub bărbie. Singurii care mai pot să dea dovadă de înțelegere a situației și să voteze nu neapărat cu candidatul preferat, ci cu cel care vor socoti că are prima șansă în a-l depăși pe G. Simion, sunt alegătorii lui Ciucă, Lasconi, Geoană, Diaconescu. Ei se pot dovedi mai conștienți și chibzuiți decât cei pe care au de gând să-i voteze”, a mai transmis gazetarul.

Reprezentantul partidului AUR nu a rămas indiferent la articolul de opinie al lui CTP. George Simion a comentat la postarea gazetarului, iar cuvintele lui au stârnit o mulțime de reacții în spațiul public. „Nu mă va opri nimeni, Grinchiule. Vii mâine la dezbatere?” – a fost comentariul lăsat de George Simion. CTP nu a rămas indiferent, ci a scris o nouă postare, în care i-a dat și răspunsul.

„G. Simion și șeful lui, ‘prim-ministrul’ Lulea, au postat la textul de azi „Cine poate să-l oprească pe Simion?”. Faptul în sine arată că G. Simion nu e sigur că intră în turul 2, altfel ar fi trebuit să nu-i pese de ce scrie subsemnatul. Cât privește ‘pravakația’ aruncată, ‘Vii mâine la dezbatere?’, nu știu despre ce dezbatere e vorba și nici nu mă interesează să aflu, deoarece nu voi participa la nimic, niciodată, împreună cu acest ins, nu voi da mâna și nici bună ziua, nu voi schimba vreo vorbă cu el.

‘Nu mă va opri nimeni, Grinchiule’, mai zice G. Simion. Bine, atunci spun așa: după ce am analizat cu metode de statistică matematică reductoare de eroare 20 de sondaje apărute până acum și mi-am făcut propriile observații și măsurători pe internet și pe stradă, am decis că o voi vota pe Elena Lasconi, care îmi rezultă că are cele mai mari șanse să-l împiedice pe G. Simion să pătrundă în turul 2. Și sper să ajungă cât mai mulți la concluzia asta”, a transmis gazetarul.