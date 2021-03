Surpriza Simonei Halep de la Miami. Ce a decis românca după două luni de pauză

Simona Halep a avut parte de o surpriză de la Miami. Fanii sportivei sunt surprinși de decizia acesteia după două luni de pauză. Ce s-a hotărât să facă celebra jucătoare de tenis?

Simona Halep își surprinde fanii cu o decizie foarte importantă chiar înainte de debutul în turneul de la Miami. Campioana noastră s-a hotărât să se înscrie și în proba de dublu a competiției, lucru care i-a făcut pe suporterii săi să sară în sus de bucurie, marcând încă un prilej pentru a o vedea performând.

Constănțeanca urmează să joace alături de nemțoaica Angelique Kerber, una din persoanele preferate ale sale din cadrul circuitului WTA. Simona și Angie vor juca contra altui duo incredibil format din Elise Mertens și Aryna Sabalenka, anunțându-se deja un joc pe cinste și o luptă deloc ușoară. Românca va intra direct în tutrul 2 în proba la dublu contra învingătoarei dintre Caroline Garcia și Mihaela Buzărnescu.

Numărul trei mondial în clasamentul WTA a declarat că nu este deloc interesată de clasament, ci de titluri de Mare Șlem și de o medalie olimpică. „Pentru mine, obiectivul este un Grand Slam, dacă e posibil să mai câştig unul.

Şi de asemenea, Jocurile Olimpice de anul acesta, pentru că îmi doresc să am o medalie în carieră. Aşa că mă concentrez mai degrabă pe turnee, decât pe clasament”, a spus Halep, fost lider mondial, înaintea debutului său la ediţia din acest an a turneului Miami Open.

Aceasta este dublă campioană de Mare Șlem și a câștigat în 2020 trei titluri consecutive: la Dubai în februarie, iar apoi la Praga (august) şi Roma (septembrie), după reluarea circuitului profesionist.

„Suntem într-o ‘bulă‘, şi e obositor să stai săptămâni într-o ‘bulă’. Însă trebuie să respectăm regulile”, a mărturisit Halep, care a fost testată pozitiv în luna octombrie a anului trecut. „Mă simt mai relaxată, e mai confortabil să călătoresc acum, însă mă protejez în continuare. Acesta este motivul pentru care am venit în State”, a subliniat Halep.

Ashleigh Barty 8196

Naomi Osaka 7780

Simona Halep 6875

Sofia Kenin 5760

Elina Svitolina 5370

Serena Williams 4850

Aryna Sabalenka 4815

Bianca Andreescu 4625

Karolina Pliskova 4565

Petra Kivotva 4366

„Cred că am făcut o treabă bună pentru că am rămas foarte concentrată pe ceea ce trebuie să fac. De asemena, am fost foarte profesionistă cu corpul meu. Am avut grijă de fiecare dată când am avut o mică problemă, aşa că, slavă Domnului, nu am avut accidentări grave. Bineînţeles, am avut nişte accidentări pentru că este normal jucând în fiecare săptămână un turneu. Dar am avut grijă foarte bine de toate. De aceea simt că am avut consistenţă”

Simona Halep